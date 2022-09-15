3 لاعبين نيجيريين بارزين يغيبون عن مواجهة الجزائر

يفتقد منتخب نيجيريا لِكرة القدم جهود ثلاثة لاعبين محترفين بارزين، خلال مواجهته للمضيف الجزائري.

ويحتضن ملعب “ميلود هدفي” بِوهران أطوار هذه المباراة الودّية، مساء الـ 27 من سبتمبر الحالي.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: المدافع كينيث أوميرو من نادي ليغانيس الإسباني، والمهاجمَين فيكتور أوسيمهان من فريق نابولي الإيطالي، وعمر صديق من نادي ريال سوسييداد الإسباني.

ويحول مشكل الإصابة دون مشاركة هذا الثلاثي في مباراة الجزائر، كما ذكرته أحدث تقارير الصحافة النيجيرية.

وكان اللاعبون النيجيريون أوميرو و أوسيمهان وصديق في جوان الماضي، قد حضروا وقائع مواجهتَي نيجيريا أمام سيراليون وساوتومي وبرانسيب، ضمن إطار الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ويحوز أوميرو و أوسيمهان وصديق كفاءة وسيرة ذاتية محترمتَين، سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية.

وساهم كينيث أوميرو (28 سنة) في إحراز منتخب نيجيريا كأس أمم إفريقيا عام 2013. بينما تصدّر فيكتور أوسيمهان (23 سنة) لائحة هدّافي نادي نابولي بِرصيد 18 توقيعا، في كلّ المنافسات الرّسمية للموسم الماضي. في حين لعب عمر صديق دورا معتبرا في نيل فريق “النّسور الممتازة” للآمال برونزية أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016، حيث أمضى 4 أهداف في هذه المنافسة.

وحضر كينيث أوميرو وقائع 4 مقابلات لِمنتخب نيجيريا أمام الجزائر: حيث شارك أساسيا في مقابلتَين، وتابع الأُخريَين من دكّة البدلاء. ويتعلّق الأمر هنا بِمواجهتَي تصفيات كأس العالم 2018، ونصف نهائي “كان” 2019، وودّية النّمسا 2020. أمّا فيكتور أوسيمهان فقد جلس احتياطيا في مواجهة المربّع الذهبي بِمصر. بينما لم يلعب عمر صديق أيّ لقاء، على اعتبار أن مشاركاته مع أكابر فريقه الوطني بدأت في العام الحالي، انطلاقا من نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.