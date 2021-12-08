3 لاعبين يتألقون في “كأس العرب” ويغازلون بلماضي عشية الـ”كان”

قبل أسبوعين عن انطلاق تحضيرات "الخضر" لدورة الكاميرون

أنهى المنتخب الوطني المحلي المدعوم ببعض اللاعبين المحترفين في الدوريات العربية والخليجية، الدور الأول من كأس العرب المقامة حاليا بقطر والتي ستستمر إلى غاية 18 ديسمبر المقبل، في المركز الثاني عن المجموعة الرابعة، وهذا خلف المنتخب المصري الذي حسم الصدارة، بفعل قانون “اللعب النظيف” باحتساب البطاقات الملونة.

وحقق “الخضر” انتصارين أمام السودان (4/0) ولبنان (2/0)، قبل أن يتعادلوا في الجولة الأخيرة أمام المنتخب المصري بنتيجة (1/1).

وشهد الدور الأول تألق بعض اللاعبين الذين لفتوا الأنظار مع كتيبة المدرب مجيد بوقرة، موجهين رسالة مشفرة لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، عشية انطلاق كأس إفريقيا للأمم في جانفي المقبل المقررة لحد الآن بالكاميرون.

وسيستهل المنتخب الوطني حملة الدفاع عن لقبه، بمواجهة منتخب سيراليون يوم 11 جانفي القادم، في اللقاء الأول عن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، على أن يباشر تحضيراته لهذه الدورة بعد أسبوعين من الآن.

براهيمي الأفضل

وأبرز هؤلاء اللاعبين متوسط ميدان نادي الريان القطري، ياسين براهيمي، الذي كان بمثابة القلب النابض و”دينامو” خط الوسط في المنتخب الوطني وحتى على الرواقين الأيمن والأيسر من الهجوم، معتمدا على فنياته ومراوغاته وقدرته الكبيرة في الاحتفاظ بالكرة لإزعاج دفاعات الخصم، فضلا عن قيامه بدور دفاعي في المستوى وهو الغير متعود كثيرا على ذلك، مقدما أداء راقيا في المباريات الثلاث أمام السودان ولبنان ومصر.

ولم يكن هذا الأمر خفيا على الجماهير الجزائرية التي أثنت كثيرا على براهيمي عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي، وحتى اللجنة الفنية لبطولة كأس العرب، التي لم تتوان في منح جائزة رجل المواجهة للاعب الريان القطري في لقاءي لبنان ومصر.

وكان براهيمي قد استبعد من التشكيلة الوطنية في الأشهر الأخيرة، لأسباب تكتيكية وفنية محضة وفق تصريحات المدرب جمال بلماضي، الذي فضل الاعتماد في المواجهات الأخيرة على الثنائي يوسف بلايلي لاعب قطر القطري والسعيد بن رحمة مهاجم وست هام الانجليزي، غير أن أداء براهيمي في البطولة العربية يجعل منه خيارا جيدا بالنسبة لبلماضي، لاسيما في ظل القوانين الجديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) التي تسمح بتسجيل 28 لاعبا كاملا في النسخة المقبلة من كأس إفريقيا بدلا من 23.

شتي بديل جيد لبن سبعيني

وإضافة إلى براهيمي، فإن ما يقدمه الياس شتي في الجهة اليسرى من دفاع “الخضر”، لاسيما من الناحية الدفاعية، يعد بمثابة رسالة قوية للمدرب بلماضي على أنه مستعد وجاهز للعودة مجددا إلى المنتخب الوطني في الوقت الراهن، على الأقل كبديل لمدافع بوريسيا موشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني، الذي لا يختلف اثنان في أنه يبقى الخيار الأول واللاعب الأساسي في تشكيلة المدرب بلماضي في الجهة اليسرى من الدفاع، نظرا لمستواه الكبير وتطوره الرهيب منذ انتقاله إلى اللعب في “البوندسليغا”.

ولكن يبقى مدافع الترجي التونسي واللاعب السابق لشبيبة القبائل الياس شتي أحد الأوراق الرابحة في يد بلماضي الذي كثيرا ما عانى من وجود بديل في المستوى لبن سبعيني، خاصة في ظل الاصابات المتكررة لمحمد فارس لاعب جنوى الايطالي وأيضا أيوب عبد اللاوي لاعب الاتفاق السعودي.

بن دبكة المفاجأة

ومن بين اللاعبين الذين أبانوا عن مستوى جيد وكان بمثابة المفاجأة في الدور الأول من كأس العرب، هو اللاعب السابق لنصر حسين داي ومولودية الجزائر والحالي لنادي الفتح السعودي سفيان بن دبكة، الأخير ورغم الغياب التام لعنصر الانسجام بينه وبين لاعبي خط الوسط الآخرين في صورة براهيمي وثنائي شباب بلوزداد حسام الدين مريزيق وزكرياء دراوي، إلا أنه يقوم بعمل كبير سواء من ناحية تكسير الهجمات بتدخلاته الموفقة وتمركزه الجيد فوق الميدان أو في بناء اللعب من خلال تمريراته الدقيقة وسرعته في اللعب ونقل الخطر في الهجمات المعاكسة.