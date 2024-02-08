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3 مترشّحين لمنافسة بوتين على رئاسة روسيا

الشروق أونلاين
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3 مترشّحين لمنافسة بوتين على رئاسة روسيا
أرشيف
فلاديمير بوتين

أكدت رئيسة لجنة الانتخابات في روسيا إيلا بامفيلوفا يوم الخميس، إن أربعة مترشحين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، بينهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين. 

وإلى جانب بوتين، سيخوض الانتخابات كل من ليونيد سلوتسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف من حزب الشعب الجديد، ونيكولاي خاريتونوف من الحزب الشيوعي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة ما بين 15 و17 مارس 2024. حيث يتوقع أن تسفر عن فترة حكم جديدة للرئيس الحالي فلاديمير بوتين، تمتدّ إلى غاية 2030.

وأعلن بوتين مطلع الشهر الجاري، أنه سيترشح لخوض الانتخابات الرئاسية. إذ يسمح دستور البلاد للرئيس البالغ من العمر 71 عاما، بأن يتولى فترتين إضافيتين، ما يعني أنه قد يمكث بمنصبه حتى عام 2036 أيضا.

وتسلم بوتين رئاسة روسيا عام 2000، من سابقه بوريس يلتسن. قبل أن يفوز في 4 انتخابات رئاسية، تولى خلالها رئاسة الحكومة لفترة قصيرة.

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