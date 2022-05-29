3 متنافسين لِرئاسة اتحاد كرة اليد

يتنافس ثلاثة مترشّحين لِرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد، في جمعية عامة انتخابية تُجرى هذا الثلاثاء.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: نعيم بوقرة والطاهر عليوي وعمران اسطنبولي. فيما رفضت لجنة الترشيحات ملف زميلهم عمّار داوود.

وسيكون مقرّ اللجنة الأولمبية الجزائرية بِالعاصمة، مسرحا للجمعية العامة الانتخابية.

يُذكر أن لاعب المنتخب الوطني سابقا عبد الكريم بن جميل يرأس اتحاد كرة اليد بِصفة مُؤقّتة، منذ سبتمبر 2021. وذلك بعد إقالة الرئيس الحبيب لعبان وحلّ المكتب الفيدرالي.

وبعد انتخاب رئيس جديد، سيشرع خليفة لعبان في إعادة ترتيب البيت، وأيضا دعم تحضيرات المنتخب الوطني للبطولة الإفريقية، المقرّر تنظيمها بِمصر انطلاقا من التاسع من جويلية المقبل.