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3 مجندات أسيرات لدى حماس يتوجهن بهذه الرسالة العاجلة لنتنياهو!

جواهر الشروق
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3 مجندات أسيرات لدى حماس يتوجهن بهذه الرسالة العاجلة لنتنياهو!
الإعلام العسكري
الأسيرات (كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون)

توجهت ثلاث مجندات أسيرات لدى حماس برسالة عاجلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبنه فيها بعقد صفقة تبادل من أجل إنقاذ حياتهن.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقطع فيديو للأسيرات الثلاثة (كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون)، وهن يطالبن حكومة الاحتلال بوقف الحرب على قطاع غزة وإعادتهن لبيوتهن.

وقالت الأسيرات في المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع: “حكومتنا تكذب عليكم اعملوا أي شيء لنعود أحياء”، مطالبات نتنياهو بعقد صفقة تبادل مع حماس قبل أن يقضى عليهن جراء القصف.

وروت المجندات كيف يتنقلن من مكان إلى آخر هروبا من الموت قصفا على يدي جيش الاحتلال الذي يهمه القضاء على حماس أكثر من أي شيء آخر.

يذكر أن حماس أسرت حوالي 240 شخصا من المستوطنات، بادلت قرابة 110 منهم خلال هدنة مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أزيد من 8600 فلسطيني.

وتتعالى أصوات الإسرائيليين مطالبة باستعادة أسراهم الذين قتل عدد منهم بالقصف نتيجة ضربات استهدفت مواقع احتجازهم، وأيضا أثناء محاولات تحرير فاشلة.

وكانت كتائب القسام على مدى أزيد من 100 يوم من الحرب على غزة تبث من حين لآخر فيديوهات لأسرى يتحدثون عن ظروف احتجازهم.

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