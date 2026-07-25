3 مخاطر للتعرض لأشعة الشمس على الشواطئ

يزداد تأثير الشمس على الشواطئ لأن الرمال والمياه تعكسان جزءً من الأشعة فوق البنفسجية نحو الجسم، ما يزيد كمية الإشعاع التي يتعرض لها الجلد والعينان.

كما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يرتبط بحروق الشمس وسرطان الجلد وإعتام عدسة العين، وأن انعكاس الأشعة على الماء والرمال يزيد من كمية الإشعاع التي يتلقاها الجسم، وفق موقع who.

لماذا تكون أشعة الشمس أقوى على الشاطئ؟

لا تقتصر الأشعة فوق البنفسجية على تلك القادمة مباشرة من الشمس، بل تنعكس أيضا عن سطح الماء والرمال.

وتشير بيانات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن الرمال الجافة يمكن أن تعكس نسبة ملحوظة من الأشعة فوق البنفسجية، مما يزيد من احتمالات الإصابة بحروق الشمس حتى أثناء الجلوس تحت مظلة جزئيا، بحسب موقع aad.

ماهي أكثر الأضرار شيوعا؟

تٌعد حروق الجلد من أكثر المشكلات التي تصيب المصطافين. تبدأ الأعراض باحمرار الجلد والشعور بالحرارة والألم، وقد تتطور إلى ظهور فقاعات وتقشر الجلد في الحالات الشديدة.

ووفقا للخبراء،فإن حروق الشمس المتكررة لا تسبب إزعاجا مؤقتا فقط، بل قد تسرّع شيخوخة الجلد وتزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل، وفقا لموقع mayoclinic.

خطر الجفاف وضربة الشمس

عند ارتفاع درجات الحرارة يفقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح عبر التعرق. وإذا لم يتم تعويض هذه السوائل فقد تظهر أعراض الجفاف مثل:

العطش الشديد.

الدوخة والصداع.

التعب والإرهاق.

انخفاض التركيز.

أما في الحالات الأكثر خطورة فقد تحدث ضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة ترتفع فيها حرارة الجسم بشكل كبير مع اضطراب في الوعي أو فقدانه، بحسب موقع cdc.

تأثير الشمس على العينين

كثير من الأشخاص يركزون على حماية الجلد وينسون العينين. فالتعرض المكثف للأشعة فوق البنفسجية المنعكسة من الماء قد يسبب التهابا مؤقتا في سطح العين يُعرف أحيانا بـ”حرق العين الشمسي”.

إضافة إلى زيادة خطر بعض المشكلات العينية مع مرور الوقت، لذلك توصي الهيئات الصحية بارتداء نظارات شمسية تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية عند قضاء وقت طويل على الشاطئ، بحسب موقع aao.

من هي الفئات الأكثر عرضة للخطر؟

بعض الأشخاص يتأثرون بحرارة الشمس أكثر من غيرهم، ومنهم:

الأطفال الصغار.

كبار السن.

أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص الذين يتناولون أدوية قد تزيد الحساسية للحرارة أو للشمس.

ذوو البشرة الفاتحة.

ولهذا تحتاج هذه الفئات إلى احتياطات إضافية أثناء السباحة أو الجلوس على الشاطئ.

كيف نحمي أنفسنا؟

للحد من مخاطر الشمس الحارقة ينصح الخبراء بما يلي:

تجنب التعرض المباشر للشمس بين الساعة 10 صباحا و4 مساء.

استخدام واقٍ شمسي واسع الطيف بعامل حماية مناسب وتجديده بانتظام.

شرب الماء بصورة متكررة حتى قبل الشعور بالعطش.

ارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية.

البحث عن الظل كل فترة، خاصة للأطفال.

الانتباه إلى أن السباحة لا تمنع الإصابة بحروق الشمس، وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية.