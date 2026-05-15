3 مدن جزائرية تسجل أعلى درجات الحرارة عالميًا

سجلت 3 مدن جزائرية، درجات حرارة قياسية وضعتها ضمن قائمة المدن الأكثر حرا عالميًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق تصنيف نشره موقع دولي مختص بدرجات الحرارة.

 ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، جاءت مدينة من طاجيكستان في مقدمتها ترتيبها بـ 49.4 درجات مئوية تلتها مدينة إن صالح كأكثر المدن حرا في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وجاءت مدنية إن صالح في مقدمة المدن الجزائرية على القائمة بدرجة حرارة بلغت 46.2 مئوية واحتلت المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا.

كما جاءت في القائمة مدينة برج باجي مختار واحتلت المرتبة السادسة بدرجات حرارة بلغت 45.9 تلتها مدينة إن قزام بدرجة بلغت 45.5 محتلة المرتبة الـ 11 عالميا ثم عادت واحتلت المرتبة 14 بدرجة حرارة بلغت 45.3 درجة مئوية.

وسبق للمدن الجزائرية أن احتلت قائمة المدن الأكثر حرا في العالم حسب الموقع في السنة الماضية ومنها ورقلة، حاسي مسعود، المنيعة وأدرار.

