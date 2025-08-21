3 مدن جزائرية في قائمة أكثر المناطق حرا عبر العالم

خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

صنف موقع دولي مختص في درجات الحرارة، الخميس، 3 مدن جزائرية ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة تضم 15مدينة عبر العالم، جاءت مدينة إيرانية في مقدمتها ترتيبها بـ 48.8 درجات مئوية.

وجاءت مدنية تندوف في مقدمة المدن الجزائرية على القائمة بدرجة حرارة بلغت 45 مئوية واحتلت المرتبة العاشرة عالميا تلتها مدينتي إن قزام وأدرار بمعدل حرارة بلغ 44.8 و44.6 على التوالي.

كما جاء في القائمة عدد من المدن العربية من تونس والكويت والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مدن في إيران والمكسيك.

وسبق للمدن الجزائرية أن احتلت قائمة المدن الأكثر حرا في العالم حسب الموقع في هذه السنة والسنة الماضية ومنها ورقلة، حاسي مسعود، المنيعة وأدرار.