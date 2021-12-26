3 مشاريع لتخفيف الازدحام المروري غرب العاصمة

قام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، الخميس، بمعاينة 3 مشاريع لتخفيف الازدحام المروري عن الجزائر العاصمة، مؤكدا إنها سجلت تقدما في نسبة إنجازها.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية، فالمشاريع الثلاثة هي:

مشروع إنجاز الطريق الرابط بين الملعب الأولمبي 05 جويلية والطريق الاجتنابي الثاني (الطريق الاجتنابي للدرارية)، الذي أسند لشركة كوسيدار أشغال عمومية ومنشآت فنية على مسافة 10 كلم (المقطع الأول على مسافة 2.5 كلم).

مشروع انجاز استكمال أشغال المداخل لمنطقة التوسع السياحي سيدي فرج وشاطئ النخيل، والذي كُلف بإنجازه مجمع شركتين عموميتين (ENGOA-EPTRC).

تهيئة المنافذ بين الطريق الاجتنابي الثاني وملعب الدويرة والطريق الوطني رقم 36، الذي كلفت بإنجاز المنشأة الفنية الخاصة به الشركة العمومية سابطا.

وأضاف البيان “أنه خلال هذه المعاينة لاحظ السيد الأمين تقدم نسبة الإنجاز في المشاريع المذكورة بعد تجنيد إمكانيات ووسائل إضافية من طرف مؤسسات الإنجاز”.

وذكّر الأمين العام أن هذه المشاريع تهدف أساسا إلى تخفيف الازدحام المروري عن الجهة الغربية من العاصمة، والتقليل من الضغط على الطريق الدائري الجنوبي.

وشدد على ضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية للمشاريع، ووضع الإشارات المرورية الملائمة للورشات، وعدم عرقلة حركة المرور، والمتابعة النوعية والمستمرة للأشغال، من طرف مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر ومكاتب الدراسات.