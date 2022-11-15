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3 مشاريع للشراكة بين الجزائر وكوبا في المجال الصحي

الشروق أونلاين
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3 مشاريع للشراكة بين الجزائر وكوبا في المجال الصحي
ح.م
وزير الصحة رفقة نظيره الكوبي

اقترح وزير الصحة عبد الحق سايحي على نظيره الكوبي 3 مشاريع للشراكة بين البلدين في المجال الصحي، وهو ما رحب به الوزير الكوبي.

وجاء هذا خلال استقبال سايحي عشية الإثنين لوزير الصحة العامة لكوبا خوسيه أنخيل بورتال ميرلندا، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة فقد اقترح سايحي، ثلاثة مشاريع للشراكة، أولها التكوين المتواصل لفائدة الأطباء العامون الجزائريين في طب النساء والتوليد، الأشعة والإنعاش، و كذا تكوين متخصص في طب العيون، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع معهد باستور في مجال تطوير و إنتاج اللقاحات.

كما عرض الوزير على الجانب الكوبي مشاريع تشمل زيادة بعض التخصصات و إعادة ترتيبها حسب الاحتياجات الضرورية.

من جهته، رحّب وزير الصحة الكوبي بالاقتراحات المقدّمة مبديا استعداده الكامل لتجسيدها، كما اقترح استبدال البعثات الكوبية المتواجدة في الجزائر بأخرى في إطار التناوب، بهدف خلق ديناميكية وحيوية جديدة لتحسين الخدمات الصحيّة المقدّمة من طرفهم.

كما اتفق الطرفان على تبادل الزيارات وعقد اجتماع خاص لإنشاء لجنة مشتركة بين إطارات وزارة الصحة الجزائرية ونظيرتها الكوبية بهدف إمضاء مذكرة تفاهم خلال الاجتماع القادم رفيع المستوى في جانفي 2023 بجمهورية كوبا. يضيف البيان.

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