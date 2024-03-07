3 مقابلات قويّة في كأس الجزائر

تتصدّر ثلاثة لقاءات جدول مواجهات الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وتُجرى فعّاليات هذه المحطّة ما بين الجمعة والسبت المقبلَين.

وتبرز في الجدول ثلاثة مواجهات قويّة تجمع أندية حظيرة النّخبة، وهي: وفاق سطيف مع الزّائر شباب قسنطينة، ونادي البارادو بِميدانه مع مولودية وهران، وجمعية الشلف مع الضّيف اتحاد بسكرة، علما أن الجمعية هي صاحبة تتويج الموسم الماضي.

ويلعب شباب بلوزداد الذي خسر نهائي النسخة الماضية، داخل القواعد مع جمعية الخروب.

لقاءات الجمعة:

لقاءات السبت: