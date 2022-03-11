3 ملايين جزائري مصاب بقصور كلوي حاد

30 بالمئة منهم يمكن تجنيبهم المرض

تحصي الجزائر نحو 3 ملايين مصاب بقصور كلوي حاد، من بينهم حوالي 50 بالمائة مصابون بأمراض الضغط الدموي والسكري. وبحسب البروفيسور الطاهر ريان، عميد كلية الطب بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، فإن الجزائر تسجل سنويا حوالي 3000 حالة إصابة جديدة بالقصور الكلوي المزمن، هم بحاجة إلى علاج متخصص يستوجب عملية زرع.

وأضاف رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض وزراعة الكلى، أن الجزائر تحصي كذلك أكثر من 120 ألف مصاب بالقصور الكلوي، وأكثر من 1000 مصاب يستفيد دوريا من عمليات تصفية الكلى وحوالي 2500 جزائري، استفادوا من عمليات زراعة الكلى خلال 10 سنوات الأخيرة.

إلى ذلك نظمت الجمعية، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، يوما دراسيا حول مرض الكلى وسبل الوقاية منه، إحياء لليوم العالمي لأمراض الكلي المتزامن مع العاشر مارس من كل سنة. وفي الموضوع أفاد المختص أيضا بأنه يمكن إنقاذ نحو 30 بالمئة من المصابين بأمراض الكلى، من الوصول إلى مرحلة القصور الكلوي. إذا ما تم الكشف المبكر عن المرض من خلال إجراء التحاليل الدورية، خاصة بالنسبة للمصابين بمرضى السكري أو الضغط الدموي الذين يعدون الأكثر عرضة للقصور الكلوي.