3 ملايين خطبة عبر المساجد للتوعية ضد الآفات

كشف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، الخميس، عن تقديم المساجد خلال يوم الجمعة فقط نحو 3 ملايين درس وخطبة للتوعية من مختلف الآفات الاجتماعية.

وفي رده عن سؤال بالمجلس الشعبي الوطني حول بالاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لترقية دور المساجد في تعزيز اللحمة الوطنية ومواجهة مختلف الآفات الاجتماعية، كشف بلمهدي قيام “المؤسسة المسجدية بتقديم خلال يوم الجمعة فقط نحو 3 ملايين درس وخطبة تتمحور حول مسالة أخلقة الحياة العامة، إضافة إلى فحواها الشرعي والفقهي”.

وأكد الوزير أن “قطاعه يولي أهمية بالغة لتحصين الجبهة الداخلية للوطن من خلال المؤسسات الواقعة تحت وصايته، وهو ما يتجسد في نشاط المجالس العلمية ومجالس إقرأ وسبل الخيرات الملحقة بالمساجد”.

و في ذات الصدد، أضاف الوزير بلمهدي:”نعمل على تفعيل دور المجالس العلمية التابعة لمؤسسة المسجد بالولايات في توحيد الفتوى وفق المرجعية الدينية، كما أن كل الجهود منصبة على التأطير الديني للجالية الجزائرية بالخارج وخصوصا الشباب منهم قصد توطيد صلتهم بدينهم ووطنهم”.

كما أبرز أن” كل هذه النشاطات وغيرها تسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتحصين الجبهة الداخلية للمجتمع وإرساء قواعد المرجعية الدينية الوطنية تحقيقا للأمن الفكري وحماية للمواطنين من الأفكار الدخيلة”.

من جهة أخرى، أكد بلمهيدي أن دائرته الوزارية تسعى بشكل متواصل لرفع تعداد مؤطري المساجد من مختلف الرتب، إلى جانب التكوين وتحسين المستوى المستمر للقائمين على ذات المرافق الدينية”.