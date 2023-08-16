3 ملايين دولار لإنجاز مخطط التكيف مع التغيرات المناخية

تحصلت عليها الجزائر من الصندوق الأخضر للمناخ..

تحصلت الجزائر على 3 ملايين دولار من أجل إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.

وكشف المكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة سعيد قدور، أنّ “الجزائر تقدمت سنة 2018 بطلب لدى الصندوق الأخضر للمناخ”.

وذلك من خلال “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل مرافقتها في إعداد المخطط الوطني للتكيف مع المتغيرات المناخية الذي يعتبر أولوية الأولويات”، يقول المصدر نفسه.

وأكد قدور في تصريحه للإذاعة الجزائرية أنّ الجزائر تمكنت في أفريل 2022 من الحصول على تمويل 03 ملايين دولار لإنجاز هذا المخطط.

وتعتبر الجزائر من الدول القليلة التي تحصلت على تمويل خارجي، حيث تمّ بتاريخ الـ 15 أوت 2023 الإمضاء رسميا على وثيقة إطلاق هذا المشروع الهام، حسب المتحدث ذاته.