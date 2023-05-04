3 ملايين عملية تحويل للأموال عبر الهاتف في ظرف 3 أشهر

كشف المدير العام لتجمع النقد الآلي مجيد مسعودان يوم الخميس، عن تسجيل ما يزيد عن 3 ملايين عملية تحويل للأموال عبر الهاتف في الجزائر، خلال الثلاثي الأول من 2023.

وقد عرفت معاملات الدفع الإلكترونية سواء عبر المحطات أو الهواتف النقالة، ارتفاعا خلال الفترة المذكورة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

واعتمادا على آخر البيانات الإحصائية للتجمع، فقد بلغ عدد المعاملات خلال الثلاثي الأول لهذا العام حوالي 2.7 مليون معاملة بمبلغ إجمالي يناهز 5.7 مليار دج، موزعة على نشاطات الاتصالات، النقل، التأمين، الفواتير، الخدمات الإدارية، الخدمات، بيع السلع، الرياضة والترفيه.

ارتفاع هذه الأرقام راجع لارتفاع في عدد محطات الدفع الإلكتروني (TPE) خلال نفس الفترة والتي بلغت 49030 محطة، حسب مدير التجمع، بزيادة قدرها 2767 محطة، مقارنة بالعدد المسجل مع نهاية سنة 2022 والبالغ 46263 محطة.

هذه المحطات بلغ عدد المعاملات التي سجلتها “أزيد من 837 ألف معاملة خلال الثلاثي الأول من 2023، بقيمة تفوق 6.7 مليار دج، فيما بلغ عدد المعاملات نهاية سنة 2022 أزيد من 2.7 مليون معاملة بقيمة تفوق 19 مليار دج”، يقول مجيد مسعودان.

كما يعود الارتفاع إلى زيادة عدد بطاقات الدفع الإلكتروني التي بلغ عددها نهاية شهر مارس أزيد من 14 مليون بطاقة موزعة بين بطاقات بنكية وبطاقة الذهبية لبريد الجزائر.

كما يعرف أيضا وحسب نفس المصدر، نشاط الدفع على الإنترنت زيادة في أرقامه، وهذا بفضل ارتفاع عدد التجار المنخرطين في نظام الدفع الإلكتروني البنكي والذي بلغ 337 “تاجر ويب”، بزيادة قدرها 46 تاجرا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب الحصيلة التي قدمها التجمع.

المدير العام لتجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان، وفي كلمته خلال مشاركته في يوم إعلامي حول “الشمول المالي والتغيرات المناخية”، الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، قال أيضا أن نشاط الدفع عبر الهاتف المفتوح للتعاملات داخل البنوك فقط (زبون لنفس المؤسسة المالية)، بلغ حوالي 7.6 مليون عملية دفع بقيمة تفوق 5.5 مليار دج، خلال الثلاثي الأول.

أما بالنسبة لتحويل الأموال عبر الهاتف فقد شهد خلال نفس الفترة حوالي 3 ملايين عملية بقيمة تفوق 37 مليار دج، يقول ذات المسؤول.

للإشارة، فإن تجمع النقد الآلي أنشئ في جوان 2014، ويتكون من 18 بنكا بالإضافة إلى بريد الجزائر، كما يساهم فيه بنك الجزائر كعضو غير منخرط للتأكد من مدى تطابق المنظومات ووسائل الدفع، والمعايير المطبقة في هذا المجال للتنظيم الساري.

ويشرف التجمع على قيادة نظام النقد الآلي لترقيته عن طريق تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني.