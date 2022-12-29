3 مناطق صناعية جديدة “جاهزة” لاستقبال المستثمرين في هذه الولايات

3 مناطق صناعية جديدة أصبحت جاهزة لاستقبال المستثمرين، بكل من بومرداس، بجاية، وتلمسان، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصناعة يوم الخميس في بيان.

وأشرفت على إنجاز هذه المناطق الصناعية، الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF). إلى جانب 3 مناطق أخرى يتمّ إنجازها.

ويتعلق الأمر حسب بيان الوزارة بـ:

المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس (136 هكتار)،

المنطقة الصناعية القصر بولاية بجاية (176 هكتار)،

والمنطقة الصناعية أولاد بن دامو بتلمسان (103 هكتار).

وكان وزير الصناعة قد أسدى توجيهات بالانتهاء من أشغال تجهيز المناطق الجديدة مع نهاية العام 2022، يشير البيان ذاته.

وتعكف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على تجسيد المناطق الصناعية الثلاث المتبقية بكل من: