3 منافسات رياضية كبيرة سَتُقام بِالجزائر

تحتضن الجزائر منافستَين قاريتَين كبيرتَين في العام المقبل، كما أعلن عنه الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الأربعاء.

وستُنظّم الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، في فترة ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023.

وتهمّ هذه المنافسة أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة، الذين أحرزوا كأس العرب بِقطر في ديسمبر الماضي.

وتعرف بطولة “شان” الجزائر 2023، مشاركة 16 منتخبا يُوزّعون على 4 أفواج مناصفة، وبعد ثلاث جولات يتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة إلى ربع النهائي.

وبعد ذلك في فترة ما بين الـ 8 والـ 30 من أفريل 2023، تُنظّم الجزائر بطولة إفريقيا لِفئة الأشبال (صنف أقلّ من 17 سنة).

ويُشارك في هذه المنافسة 12 منتخبا بينها الجزائر، يُوزعّون على 3 أفواج مناصفة، مع تأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة إلى ربع النهائي، ويلحق بهم صاحبا أحسن رتبة ثالثة.

ويحصد الرّياعي الذي يُنشط نصف النهائي تأشيرات تمثيل إفريقيا في مونديال أقل من 17 سنة، المُقرّر تنظيمه في البيرو أواخر عام 2023.

ويُضاف إلى كلّ هذا، ستكون الجزائر مسرحا لِتظاهرة ألعاب البحر المتوسط، وذلك بِمدينة وهران في فترة ما بين الـ 25 من جوان والـ 5 من جويلية المقبلَين.

وتعني إقامة هذه المنافسات القارية والجهوية بِأرض الوطن، أن الجزائر استعادت حقّها وكلمتها ووزنها، رياضيا.