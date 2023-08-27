3 مُتنافسين لِخلافة زفيزف قدّموا ملفّاتهم

قدّم ثلاثة مُترشّحين، الأحد، ملفّاتهم لدى “الفاف”. من أجل خوض انتخابات رئاسة اتحاد الكرة الجزائري.

ويتعلّق الأمر بِكل من وليد سعدي، ومزيان إيغيل، وعبد الكريم مدوار.

وانتهت عصر الأحد آجال إيداع الملفّات، فيما تُجرى الجمعية العامّة الانتخابية صباح الـ 21 من سبتمبر المقبل، لِخلافة جهيد زفيزف.

وقبل ذلك هذا الإثنين والثلاثاء المقبل، تدرس لجنة الترشيحات ملفّات الشخصيات الثلاث الوارد ذكرها أعلاه، وتُعلن في اليوم الموالي عن القائمة النّهائية.

وحُدّدت فترة ما بين الـ 31 من أوت الحالي والـ 4 من سبتمبر المقبل، موعدا لِتقديم الطعون، على أن تُدرس في اليومَين المواليَين، ثمّ تُصدر لجنة الترشيحات القائمة النّهائية والرّسمية في الـ 7 من سبتمبر المقبل.