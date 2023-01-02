3 نبوءات لستيف جوبز حول الكومبيوتر عام 1985 تحققت

حاول المؤسس المشارك لشركة “آبل”، ستيف جوبز، قبل 35 عاما التنبؤ بالفائدة الكبيرة لأجهزة الكمبوتر مستقبلا، وكانت لدى جوبز رؤية لما قد تصبح عليه يومًا ما. ‏

وقدم جوبز في مقابلة تلفزيونية عام 1985، ثلاث توقعات وتحققت بالفعل، لكن هناك توقع ‏رابع أخطأ فيه:‏

‏1- أجهزة الكومبيوتر ستكون متوفرة في المنزل من أجل الترفيه

أصدرت شركة آبل في 1985 أربعة أجهظة كومبيوتر تم استخدامها في المكاتب بشكل أساسي في المكاتب لحسابات ‏الشركات أو للتعليم في المدارس.‏

ولكن لم يكن هناك الكثير من الأسباب لاستخدام الحاسب أثناء أوقات الفراغ، ‏ووصف جوبز فكرة أجهزة الكمبيوتر المنزلية بأنها “رؤية مستقبلية أكثر من كونها ‏مجرد أداة تجارية”.‏

2- سوف نستخدم أجهزة الكومبيوتر للتفاعل مع بعضنا البعض

توقع جوبز أن ما يجعل أجهزة الكومبيوتر أكثر فائدة – لأغراض خارج العمل – ‏سيكون كأداة تواصل بحيث يتم ربطه بشبكات اتصالات وطنية.‏

وبدأ إنشاء شبكة اتصالات بعيدة المدى لأجهزة الحواسب قبل عقود من الزمن ‏كمشروع بحث أكاديمي يسمى ‏”ابرانت”‏ بتمويل من الجيش الأميركي. ‏

الآن، كل شيء من المكانس إلى مفاتيح الإضاءة متصل بالإنترنت – وهو اتجاه ‏رئيسي في التكنولوجيا يُعرف باسم “إنترنت الأشياء”. ‏

‏‏3- سيكون لأجهزة الكومبيوتر “فأرة”

لم تكن أجهزة الحاسب تعمل دائمًا بالفأرة ، فقبل أن تقدم ‏شركة “ماكينتوش” و”ليزا” الذي يتميز بالفأرة وواجهة ‏مستخدم، كانت معظم الأجهزة الشخصية المباعة تجارياً بحاجة إلى كتابة تعليمات ‏وأوامر باستخدام لوحة مفاتيح.‏

دافع جوبز عن دعمه للفأرة: “إذا أردت أن أخبرك أن هناك بقعة على قميصك، ‏فلن أفعل ذلك لغويًا:” هناك بقعة على قميصك 14 سم أسفل الياقة وثلاثة سنتيمترات ‏على يسار الزر، إذا كان لديك مكان -” هناك! “فسأشير إليه. التأشير هو ‏استعارة نعرفها جميعًا.”‏

‏4- ستكون البرمجيات تنافسية، بينما ستكون الأجهزة محتكرة

في عام 1985، توقع جوبز أنه لن يكون هناك سوى عدد قليل من شركات ‏الكمبيوتر التي تصنع الأجهزة وعدد كبير من الشركات التي تعمل على البرمجيات، ‏وتبين أنه مخطئ، فهناك حالياً الكثي من الشركات التكنولوجية في هذا المجال.‏