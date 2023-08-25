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جواهر

3 نساء يسرقن خراف من مزرعة الملك تشارلز.. ما السبب؟

جواهر الشروق
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3 نساء يسرقن خراف من مزرعة الملك تشارلز.. ما السبب؟

اتهمت ثلاث ناشطات بريطانيات في إحدى جمعيات حقوق الحيوان، بسرقة ثلاثة خراف من مزرعة مملوكة للملك تشارلز وذلك بهدف حمايتها من الذبح.

وقالت الشرطة المحلية، إن ثلاث ناشطات من مجموعة “أنيمال رايزينغ”، تترواح أعمارهن بين 23 و34 سن، قمن بسرقة ثلاثة حملان والتسبب في معاناة غير ضرورية للحيوانات المحمية.

واعترف ثلاثي المجموعة الحقوقية، أنهن دخلن مزرعة أبليتون في نورفولك لسحب الحيوانات قبل أن يتم ذبحها، ثم سلمن أنفسهن للشرطة بعد أن نقلن الخراف إلى مكان لم يكشفن عنه.

وقد تم إطلاق سراح الناشطات الثلاث بكفالة وسيمثلن أمام المحكمة في 28 سبتمبر.

وكانت الناشطات المدافعات عن حقوق الحيوانات، اعترفن في 24 ماي من خلال مقطع فيديو ظهرن فيه داخل أحد الحقول، أنهن وقفن وراء عملية السطو.

وأكدت الشابات الثلاث أن هدفهن من هذه العملية هو التنديد بتربية الحيوانات لأغراض غذائية.

وتعتبر مزرعة ساندرينجهام، التي تبلغ عدة آلاف من الهكتارات من الغابات والمحاصيل والحدائق، ملكية للعائلة المالكة منذ خمسة أجيال، وورثها تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

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