3 نساء يسرقن خراف من مزرعة الملك تشارلز.. ما السبب؟

اتهمت ثلاث ناشطات بريطانيات في إحدى جمعيات حقوق الحيوان، بسرقة ثلاثة خراف من مزرعة مملوكة للملك تشارلز وذلك بهدف حمايتها من الذبح.

وقالت الشرطة المحلية، إن ثلاث ناشطات من مجموعة “أنيمال رايزينغ”، تترواح أعمارهن بين 23 و34 سن، قمن بسرقة ثلاثة حملان والتسبب في معاناة غير ضرورية للحيوانات المحمية.

واعترف ثلاثي المجموعة الحقوقية، أنهن دخلن مزرعة أبليتون في نورفولك لسحب الحيوانات قبل أن يتم ذبحها، ثم سلمن أنفسهن للشرطة بعد أن نقلن الخراف إلى مكان لم يكشفن عنه.

Animal Rising: Activists charged after ‘stealing’ sheep from King Charles’ Sandringham Estate in Norfolk https://t.co/j4xnkRP3hF

— NationalWorld (@NationalWorld) August 22, 2023