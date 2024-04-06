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الجزائر

3 نصائح من الحماية المدنية بمناسبة عيد الفطر

الشروق أونلاين
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3 نصائح من الحماية المدنية بمناسبة عيد الفطر
أرشيف
الحماية المدنية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية يوم السبت في بيان، إلى توخي الحيطة والحذر خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لتفادي مختلف الأخطار والحوادث.

حيث توصي ذات المصالح “بالتقيد بالإجراءات الوقائية، خاصة على مستوى المطابخ. بسبب وجود مختلف التجهيزات والوسائل التي قد تشكل مصدرا للخطر”.

وللحدّ من الحوادث الناجمة عن شراء واستعمال مختلف أنواع ألعاب الأطفال، تنصح الحماية المدنية المواطنين بـ”احترام إرشادات السلامة في استعمال هذه الألعاب بعد قراءتها بعناية”.

و فيما يتعلق بالسلامة المرورية، تدعو الحماية المدنية إلى “الالتزام بقواعد قانون المرور، وتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات الخطيرة”.

كما تشدّد الحماية المدنية على “عدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة. مع ضرورة لبس الخوذة لمستعملي الدراجات النارية”.

قبل أن تذكّر في ختام البيان، برقمها الأخضر (1021) و رقم النجدة 14، الموضوعين تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن الحوادث.

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