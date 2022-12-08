3 نصائح من الحماية المدنية لزوار المناطق الجبلية
تحسبا لتوافد المواطنين على المرتفعات الجبلية على غرار مرتفعات الشريعة وتيكجدة، قدمت المديرية العامة للحماية المدنية 3 نصائح للراغبين بزيارة هذه المناطق.
وفي منشور عبر عبر صفحتها الرسمية دعت الحماية المدنية المواطنين إلى مراعاة هذه النصائح عند الصعود للمناطق الجبلية:
1- تفادي الصعود الى المناطق الجبلية بمركبات غيرمزودة بالسلاسل الخاصة بالاطرات.
2- عدم استعمال المسالك الصعبة بسبب خطورة الانزلاق نتيجةالجليد (verglas)المتراكم على الطرقات.
3- تفادي التجول بصفة منفردة في المناطق الجبلية الوعرة.
تنصح المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين بتفادي الصعود الى المناطق الجبلية بمركبات غيرمزودةبالسلاسل الخاصة بالاطرات،وعدم استعمال المسالك الصعبة بسبب خطورة الانزلاق نتيجةالجليد(verglas)المتراكم على الطرقات.
كما ننصح بتفادي التجول بصفة منفردة في المناطق الجبلية الوعرة. pic.twitter.com/hVneKU9Yd3
— Protection Civile_dz الحماية المدنية الجزائر (@DGPC_CNI) December 8, 2022