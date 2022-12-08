3 نصائح من الحماية المدنية لزوار المناطق الجبلية

تحسبا لتوافد المواطنين على المرتفعات الجبلية على غرار مرتفعات الشريعة وتيكجدة، قدمت المديرية العامة للحماية المدنية 3 نصائح للراغبين بزيارة هذه المناطق.

وفي منشور عبر عبر صفحتها الرسمية دعت الحماية المدنية المواطنين إلى مراعاة هذه النصائح عند الصعود للمناطق الجبلية:

1- تفادي الصعود الى المناطق الجبلية بمركبات غيرمزودة بالسلاسل الخاصة بالاطرات.

2- عدم استعمال المسالك الصعبة بسبب خطورة الانزلاق نتيجةالجليد (verglas)المتراكم على الطرقات.

3- تفادي التجول بصفة منفردة في المناطق الجبلية الوعرة.