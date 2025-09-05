3 نقاط فقط من أصل 9 تفصل الجزائر عن المونديال

التأهّل قد يكون أمام غينيا

تفصل المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم ثلاث نقاط فقط من أصل تسع، لِبلوغ نهائيات كأس العالم 2026.

وبِمعنى آخر، فإن فوز رجال الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش أمام غينيا كوناكري الإثنين المقبل، يمنحهم بطاقة التأهّل لِنهائيات كأس العالم، بِصرف النظر عن نتيجتَي المقابلتَين الأُخريَين في الفوج السابع، ونتائج الجولتَين التاسعة (قبل الختامية) والعاشرة (الأخيرة) من التصفيات.

جاء ذلك استنادا إلى نتائج الجولة السابعة من تصفيات المونديال، التي اخْتُتمت فعّالياتها مساء الجمعة. علما أنه بقيت في السباق ثلاث مقابلات لِكلّ منتخب في المجموعة السابعة.

وبِإلقاء النظرة على جدول ترتيب الفوج السابع، نجد أن بطاقة التأهّل سواء بِمركز الصدارة أو الوصافة، تهمّ المنتخب الوطني الجزائري في المقام الأول، وفريقَي أوغندا رفقة الموزمبيق بِدرجة ثانوية.

وحتّى لو كسب “الخضر” 3 نقاط فقط في الجولات الثلاث المتبقية، وفازت أوغندا والموزمبيق بِكلّ مواجهاتها، فإن مركز الصدارة والتأهّل سيكون من نصيب الجزائر. لأن لوائح المنافسة تنص على أنه في حال تعادل 3 منتخبات من حيث رصيد النقاط (21 نقطة في الحالة التي نُشير إليها)، فإن المقياس الأول الذي يلجأ إليه المنظّمون هو نتائج المقابلات بين هذه المنتخبات. وهنا حصدت الجزائر 9 نقاط (فازت على الموزمبيق ذهابا وإيابا، وانتصرت على أوغندا ذهابا)، وجمعت أوغندا والموزمبيق 3 نقاط لِكليهما (فازا على بعضهما البعض ذهابا وإيابا). وحتى ولو فازت أوغندا على زملاء القائد رياض محرز بِالجزائر في الجولة الأخيرة، فلن يتجاوز رصيدها 6 نقاط.

الجولات المتبقية من التصفيات بِملاعب المنتخبات المذكورة في الأوّل:

الجولة الثامنة (الـ 8 من سبتمبر 2025):

غينيا كوناكري – الجزائر (بِبلاد مراكش).

أوغندا – الصومال

الموزمبيق – بوتسوانا

الجولة التاسعة وقبل الأخيرة (ما بين الـ 6 والـ 14 من أكتوبر 2025):

الصومال – الجزائر

بوتسوانا – أوغندا

الموزمبيق – غينا كوناكري

الجولة العاشرة والأخيرة (ما بين الـ 6 والـ 14 من أكتوبر 2025):

الجزائر – أوغندا

الصومال – الموزمبيق

غينيا كوناكري – بوتسوانا