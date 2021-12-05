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3 هدايا تحبها النساء.. فيديو ساخر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

جواهر الشروق
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3 هدايا تحبها النساء.. فيديو ساخر يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا ساخرا عن أبرز 3 هدايا تحبها النساء، ولاقى رواجا كبيرا وحصد عديد التعليقات.

وقال إبراهيم صالح، مصور المقطع وناشره عبر تيك تيك إن المرأة تحب الورود والعطور والشوكولاتة، لكنه في الوقت ذاته استعرض صورًا لأغراض أخرى أكثر تكلفة.

ولفت أن المرأة في الحقيقة تحب الهواتف الذاكية، والبطاقات الإئتمانية خاصة إذا كانت بها الكثير من الأموال، فضلا عن رحلات سياحية خاصة إذا كانت في فرنسا.

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