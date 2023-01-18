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الجزائر

3 وفيات و10 جرحى في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالجباحية

الشروق أونلاين
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3 وفيات و10 جرحى في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالجباحية
ح.م
جانب من الحادث

توفي 3 أشخاص بينما أصيب 10 آخرين في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، بالجباحية ولاية البويرة.

وحسب ما أفاد به بيان للحماية فقد تدخلت وحدات الإسعاف على الساعة 3و 15د، من أجل انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط الجزائر-سوق أهراس.

وتم تسجيل الحادث بالطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر، ببلدية جباحية في المكان المسمى بلحناش. حسب المصدر ذاته.

الحادث وحسب الحماية المدنية خلف 3 وفيات و10 جرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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