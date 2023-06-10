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3 وفيات و40 جريحا في حادث مرور بولاية المسيلة

الشروق أونلاين
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3 وفيات و40 جريحا في حادث مرور بولاية المسيلة
ح.م
صورة من الحادث

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 40 آخرون في حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة بولاية المسيلة.

وأفاد بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، السبت، أن وحداتها تدخلت على الساعة 03سا15د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 08 خرمام بلدية بن زوه دائرة اولاد سيدي إبراهيم ولاية المسيلة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و سيارة، خلف الحادث 03 وفيات و 40 جريحا تم اسعافهم و نقلهم الى مستشفى بوسعادة فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

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