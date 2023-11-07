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في طبعته الـ26..

3.3 مليون زائر للمعرض الدولي للكتاب “سيلا 2023”

الشروق أونلاين
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3.3 مليون زائر للمعرض الدولي للكتاب “سيلا 2023”

كشفت محافظة صالون الجزائر الدولي للكتاب في دورته الـ 26، عن تسجيل عددا قياسيا من الزوار وصل إلى 3.363.550 زائر، في الفترة من 25 أكتوبر غلى 4 نوفمبر 2023. 

وأشارت محافظة الصالون الدولي للكتاب بالجزائر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إلى تسجيل 3.3 مليون زائر لهذه السنة وكتبت: “زيارتكم فخر لنا.. شكرا لكم”.

واختتمت السبت، فعاليات الطبعة الـ 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب “سيلا 2023″، بعد عشرة أيام من العروض والنشاطات المتنوعة التي شهدت حضور قياسي من الزوار.

وشارك في هذه الطبعة لصالون الجزائر الدولي للكتاب حوالي 1283 عارضا من 60 بلدا منهم 18 بلدا إفريقيا.

كما احتضن المعرض “فضاء غزة” الذي خصص لفلسطين المحتلة عبر لقاءات وإلقاءات شعرية أبرزت تضحيات وكفاح الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني.

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