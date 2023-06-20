3.4 مليار دينار سنويا لدعم مصالح الغابات (فيديو)

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، الثلاثاء، أنه تم تخصيص ميزانية 3.4 مليار دينار جزائري لدعم الإمكانيات البشرية والمادية لمصالح الغابات.

وكان ذلك خلال كلمة الوزير هني بجلسة المناقشة العامة حول مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، بالمجلس الشعبي الوطني.

وصرّح الوزير قائلُا: “خصصنا أكثر من 3.4 مليار دينار جزائري كل سنتين لدعم الإمكانيات البشرية والمادية لمصالح الغابات”.

وأضاف هني: ” تخصيص 340 شاحنة للتدخل السريع و14 شاحنة صهاريج وتجنيد 7000 عون على مستوى إدارة الغابات. ناهيك عن 15.000 عون من الحماية المدنية”.

كما طمأن المسؤول ذاته بخصوص حرائق الغابات. حيث كشف عن تنصيب اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف والتي تضم 13 قطاع قصد ضمان التدخل الاستعجالي، مبرزًا وجود خطة وطنية للتدخل.