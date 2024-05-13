3.5 مليار دينار لبعث نشاط “أونيام” (فيديو)

أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون يوم الإثنين بتيزي وزو، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 3.5 مليار دينار، لبعث نشاط المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (أونيام).

وأكد الوزير عقب استماعه لعرض حول خطة إنعاش المؤسسة أن “الدولة قررت تخصيص إعانة بقيمة 3.5 مليار دينار. من أجل إعادة بعث نشاط هذه المؤسسة التي تواجه صعوبات جمّة منذ عدّة سنوات”.

وذكّر الوزير بـ”الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة، للحفاظ على هذا الصرح الرائد في الصناعة الوطنية”. داعيا مسؤولي المؤسسة لاستغلال هذا الغلاف المالي من أجل “إنتاج القيمة، وضمان ديمومة النشاط بهذا المركب الصناعي”.

كما منع الوزير المؤسسة من “القيام بأي نشاط رعاية لفائدة الأندية الرياضية، وغيرها من النشاطات”. مشدّدا على “وجوب استخدام كل دينار لفائدة نشاطاتها الصناعية”.