3.7 مليون نازح بسبب الصراع في السودان.. والعدد في تزايد

3.7 مليون نازح سوداني هو العدد الذي سجلته المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين حتى الآن بسبب الصراع الدائر في السودان، حسب ما تناقلته وسائل إعلامية اليوم الأربعاء 26 أفريل.

المفوضية ترجح أيضا ارتفاع الحصيلة بسبب تزايد أعداد النازحين. وتسببت الاشتباكات بين الطرفين المتنازعين في السودان في نزوح الكثيرين بحثا عن الأمان.

المفوضية قالت أيضا أنها “اضطرت لوقف عملياتها في المناطق الأكثر تضررا مما يزيد من ضبابية المشهد”.

وقالت فايث كاسينا، المتحدثة الإقليمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في شرقي القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى:”وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يفرون من الخرطوم، هناك تقارير عن عائلات وصلت إلى أجزاء مختلفة من البلاد تأثرت بشكل أقل جراء القتال، مثل القضارف شرق السودان على سبيل المثال”.

كاسينا أضافت أنه فيما يتعلق بطالبي اللجوء خارج السودان، فإن أهم التحركات كانت نحو كل من تشاد وجنوب السودان، هذا الأخير سجل أيضا عودت نازحين سابقين منه نحو السودان قبل بداية الأزمة.

“في تشاد، شهدنا وصول ما يصل إلى 20 ألف شخص مؤخراً إلى الحدود مع السودان. أما في جنوب السودان، فهناك ما يقرب من 4000 لاجئ من جنوب السودان عادوا إلى بلادهم بسبب الاشتباكات”.

المتحدثة قالت أنها لاحظت أن الوافدين في تشاد وجنوب السودان هم في الأساس أشخاص شقوا طريقهم لهذه المناطق الحدودية بأنفسهم وإمكانياتهم الخاصة ما يرفع من احتمال تعرضهم للخطر أثناء رحلتهم نحو الحدود لطلب اللجوء.

“لقد أخبرتنا فرقنا على الأرض في جنوب السودان، وبشكل رئيسي في ولاية أعالي النيل حيث يتوافد الناس، بأن الوافدين اضطروا إلى ركوب الحافلات لمدة أيام للوصول إلى تلك المواقع”.

“كما يروون قصصاً لآخرين أُجبروا على السير على الأقدام لأنهم لا يملكون الموارد اللازمة الكافية للنقل”، هذا ما صرحت به المتحدثة الإقليمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في شرقي القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى.