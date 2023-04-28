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رياضة

30 ألف بطاقة حمراء و10 آلاف صافرة تنتظر الرئيس الفرنسي

الشروق الرياضي
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30 ألف بطاقة حمراء و10 آلاف صافرة تنتظر الرئيس الفرنسي
الأرشيف
إيمانويل ماكرون

يحضر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون مباراة نهائي كأس بلاده لِكرة القدم، في ظروف عصيبة.

ويحتضن ملعب فرنسا بِالعاصمة باريس أطوار هذه المباراة سهرة السبت، وتجمع بين ناديَي نانت وتولوز.

وأصدرت سلطات الأمن بِالعاصمة الفرنسية باريس، الجمعة، بيانا تمنع فيه تجمّع مناضلي نقابة الكونفيدرالية العامّة للشغل حول أرجاء الملعب، قبيل وأثناء وبعد المباراة النهائية.

واستنادا إلى أحدث تقارير صحافة فرنسا، فإن مسؤولي النقابة المذكورة أعلاه يعتزمون الحضور إلى الملعب قبيل انطلاق المباراة النهائية، ومنح المُتفرّجين 30 ألف بطاقة حمراء و10 آلاف صافرة (تُستعمل في المدرجات)، احتجاجا على السياسة الاجتماعية للرئيس ماكرون، الذي سيحضر في المنصّة الرّئيسة.

وأضافت أن مسؤولي النقابة طالبوا جماهير المباراة النهائية بِإحضار بطاقات حمراء وصافرات، في حال تنفيذ رجال الأمن لِتعليمات المنع.

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