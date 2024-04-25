30 ألف حاج حجزوا تذاكرهم الكترونيا قبل 25 يوما عن أول رحلة

شركة الجوية الجزائرية جندت مختصين في الرقمنة لإنجاح العملية

تمكن 30 ألف حاج جزائري معني بأداء المناسك لموسم حج 2024 من حجز تذاكرهم الكترونيا عبر البوابة الوطنية للحج، التي يشرف عليها إطارات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية وذلك بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة، أي أن نسبة الحجوزات فاقت 71 بالمائة لأول مرة، وهذا قبل 25 يوما عن موعد انطلاق أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة .

وخلال لقاء إعلامي نظمته شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس، حول عملية حجز التذاكر الخاصة بموسم الحج عبر البوابة الوطنية المخصصة للحجوزات، كشف المنسق الوطني للحج على مستوى الشركة محمد شكيب زديغة في إفادة لـ”الشروق” أن 71 بالمائة من الحجاج الجزائريين تمكنوا من حجز تذاكرهم عبر البوابة الرقمية التي يشرف عليها إطارات ومهندسين مختصين في الرقمنة بالجوية الجزائرية، والذين أوكلت لهم مهام تسهيل عملية حجز التذاكر قبل أيام عن موعد انطلاق أول رحلة باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح المتحدث أن ما يقارب 30 ألف حاج جزائري من أصل 41 و300 حاج معني بأداء المناسك لهذه السنة، اختاروا بكل حرية تاريخ وموعد انطلاق رحلتهم باتجاه البقاع المقدسة وتحصلوا على تذكرتهم الكترونيا عبر البوابة الوطنية للحج.

وأضاف زديغة أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية جندت قبل 1 أفريل الجاري عشرات الإطارات المختصين في هذا المجال من أجل تسهيل عملية الحجز حيث تمكنوا لأول مرة من استكمال أكثر من نصف الحجوزات في ظرف زمني وجيز دون أية تعقيدات، قائلا في الجزائر العاصمة حجز أزيد من 9 ألاف حاج جزائري تذكرة الطائرة، ونفس الشئ بالنسبة لولاية وهران حيث بلغت نسبة الحجوزات 4 ألاف و500 ، وفي ولاية قسنطينة- يقول المتحدث- بلغ عدد الحجاج الذين تمكنوا من حجز التذكرة الكترونيا 4 ألاف و600 حاج، أما ولاية عنابة فقد تمكن ألف و700 حاج من الحجز، وولاية باتنة بلغت فيها التسجيلات 1800 حاج يضيف المتحدث.

أما بالنسبة للولايات الجنوبية فقد سجلت ولاية الاغواط أزيد من 1300 حاج تمكنوا في ظرف وجيز من حجز تذكرتهم عبر البوابة الالكترونية، أما ولاية بشار فقد تمكن 500 حاج من التسجيل ونفس الشئ بالنسبة لولاية غرادية حيث حصل 900 حاج على تذكرته الالكترونية.

وبخصوص تاريخ تعليق عملية حجز التذاكر، أكد المنسق الوطني للحج على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن العملية مستمرة إلى غاية تنقل كل الحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة لأداء المناسك، مشيرا إلى أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ إستراتيجية الشركة التي تصب في إطار مرافقة الحجاج الجزائريين وتسهيل عملية الحجز خاصة وأن نسبة كبيرة من الحجاج من كبار السن .

وعن كيفية اختيار الرحلة والشركة التي يريد الحاج السفر على متنها أوضح زديغة أن البوابة تضم كل الرحلات المبرمجة للحج سواء بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية أو حتى بالنسبة لطيران السعودي والشركة الخاصة “فلاي ناس”.

ومعلوم أن وزارة النقل خصصت 12 مطار لنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة عبر 146 رحلة، منها 88 رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و15 رحلة لشركة “طيران ناس”، ويمكن للمعنيين السفر مع الديوان الوطني للحج والعمرة أو إحدى وكالات السياحة المرخصة لتنظيم الحج لهذا الموسم والتي بلغ عددها 50 وكالة.