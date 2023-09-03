30 ألف طلب تحويل عبر منصة “بروغرس” للطلبة الجدد

الإعلان عن نتائج دراسة الطلبات يوم 5 سبتمبر

وصل عدد طلبات التحويل المودعة من قبل الناجحين الجدد في البكالوريا 30307 طلب عبر المنصة الرقمية “بروغرس”، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 29 أوت الماضي ولفاتح سبتمبر الجاري.

وحسب مصادر “الشروق”، فإنه من بين 30 ألف طلب مودع للتحويل حسب الحالات الخاصة المحددة من قبل الوزارة، يوجد 4332 طلب تحويل خارجي ما بين الجهات (الندوات الجهوية)، فيما بلغ عدد التحويلات الخارجية في نفس الجهة 4894، أما طالبو التحويل الخارجي في نفس المدينة الجامعية فبلغ عددهم 4013، في حين أن التحويلات الداخلية في نفس المؤسسة الجامعية بلغت 14068 طلب.

ويُرتقب أن يعلن عن نتائج دراسة طلبات التحويلات يوم 5 سبتمبر، ليصبح توجيه المعنيين نهائيا سواء بقبول التحويل أو رفضه، حيث يتعين عليهم دفع حقوق التسجيل عبر الخط للالتحاق بالمؤسسة الجامعية الموجهين لها.