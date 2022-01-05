30 ألف متفرج لحضور مباريات “الخضر” في الدور الأول!

"الكاف" يكشف عن أعداد المشجعين في "الكان"

سيخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مباريات الدور الأول من كأس إفريقيا بالكاميرون، على ملعب جاموبا بمدينة دوالا، وسط حضور ما يقارب 30 ألف متفرج وفق ما كشف عنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

ويتنافس المنتخب الوطني في الدور الأول من “الكان” ضمن المجموعة الخامسة التي تضم سيراليون وغينيا وكوت ديفوار، حيث سيستهل رحلة الدفاع عن لقبه، يوم 11 جانفي الجاري، بمواجهة منتخب سيراليون في الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، بملعب جاموبا الواقع بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل أن يلاقي منتخب غينيا يوم 16 من ذات الشهر وأخيرا كوت ديفوار يوم 21 جانفي.

وكشف “الكاف”، في بيان رسمي له عن أنه قرر وبعد التشاور مع المنظمين تقليص الحضور الجماهيري في نهائيات كأس إفريقيا، التي تنطلق في الكاميرون للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأكد الاتحاد أنه تقرر أن يكون الحضور الجماهيري بنسبة 80 في المائة من القدرة الاستيعابية للملاعب في مباريات الدولة المضيفة و60 في المائة بالنسبة لبقية مباريات البطولة، وعلى رأسها لقاءات المنتخب الجزائري.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان له: “بعد عدة مشاورات مع حكومة الكاميرون.. اتفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة على وضع سقف للحضور الجماهيري في الملاعب في كأس أمم إفريقيا يتراوح ما بين 80 و60 في المائة من القدرة الاستيعابية للملاعب. وأضاف البيان: “نسبة 80 في المائة من القدرة الاستيعابية للملاعب ستطبق في مباريات الدولة المضيفة فقط”.

وسيلعب المنتخب الوطني مبارياته الثلاث في الدور الأول، بملعب جابوما، أو ملعب دوالا متعدد الرياضات (الاسم الرسمي)، الذي يتسع لنحو 50 ألف متفرج، ما يعني أنه سيتم السماح لـ30 ألف متفرج فقط بالدخول إلى الملعب، وفق القرار المتخذ من “الكان”.

وكلف ملعب جابوما الكاميرونيين، حوالي 143 مليون دولار مع 75 بالمائة من المشروع الممول من شركة تركية، ووقع اختياره لاستضافة المباراة النهائية لرابطة أبطال أفريقيا 2019–20، كما سيستضيف بعض المباريات خلال كأس الأمم الأفريقية 2022 (مباريات المجموعة الخامسة)، وبدأت أشغال بناء ملعب جابوما في 21 فيفري 2017، وانتهت أواخر السنة الماضية فقط.

هذا وستنطلق منافسات كأس إفريقيا بمواجهة بين أصحاب الأرض وبوركينا فاسو في ملعب الأولمبي في العاصمة ياوندي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف مشجع.

وجاء في البيان أيضا أنه تم وضع قواعد صحية صارمة للوقاية من العدوى ستطبق خلال النهائيات وسيتعين على كل من يحضر المباريات إثبات تلقيه التطعيم بصورة كاملة إلى جانب شهادة تثبت خلوه من العدوى.

وكانت اللجنة المنظمة لـ”الكان”، قد كشفت عن أسعار التذاكر ومواقع البيع المتوفرة على ثلاث أصناف بأثمان تتراوح بين 4 و30 أورو. وبالنسبة لمباريات المجموعات، بإمكان الأنصار الراغبين في دخول الملاعب شراء تذكرة بسعر 4 أورو للصنف الأول وبين 7 و12 أورو بالنسبة للصنفين الثاني والثالث. أما بالنسبة للمباراة النهائية، ستتراوح الأسعار ما بين 10 و30 أورو.

ن. ب