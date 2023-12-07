30 ألف مشجع لمساندة الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد

حصل نادي الأهلي المصري على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع للحضور إلى مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية في مباراة شباب بلوزداد.

وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي، سعد شلبي، في تصريحات إعلامية إن ناديه حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع.

واختار الأهلي خوض المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد إغلاق ملعب القاهرة لتهيئة أرضيته، إلى جانب رفض السويسري مارسيل كولر اللعب على ملعب السلام، بسبب تحفظه على أرضيته.

ومن جهة أخرى، أعلن النادي الأهلي عن تخصيص حافلات مجانية لنقل أنصاره إلى مدينة الإسكندرية، لمؤازة الفريق أمام شباب بلوزداد.

وتلعب المباراة سهرة الجمعة بداية من الساعة الثامنة، وتدخل في إطار الجولة الثالثة مندور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المصري المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 4 نقاط، ويتواجد شباب بلوزداد في المركز الثاني رفقة ميدياما الغاني برصيد 3 نقاط.