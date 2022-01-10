30 ألف منصب عمل برفع القيود عن المشاريع المعطلة

وسيط الجمهورية يكشف:

قال وسيط الجمهورية ابراهيم مراد إن تعليمة رئيس الجمهورية القاضية برفع القيود عن المؤسسات العاطلة او تلك المتوقفة لأسباب تنظيمية مكنت خلال الشهر الأخير فقط من استحداث 30 ألف منصب عمل وأن هذا العدد سيرتفع إلى 40 ألفا بعد أسابيع قليلة، والعملية متواصلة، من أجل إيجاد حلول للمؤسسات التي تعلق نشاطها أو لم تنطلق أصلا للأسباب ذاتها.

وأضاف مراد لدى زيارته الإثنين لولاية معسكر، أين تفقد ودشن عددا من المصانع بكل من رأس العين عميروش والمحمدية وعاصمة الولاية، إن رئيس الجمهورية يتابع عن كثب هذا الملف الذي يوليه أهمية بالغة، اعتبارا من أن ثمة إجراءات خفيفة تتطلب منح رخص استثنائية لمزاولة النشاط في انتظار تسوية المشكل.

وقال المتحدث إن الولاة اليوم مجبرون على تذليل العقبات ورفع القيود عن المؤسسات تمهيدا لنهضة اقتصادية تعتزم الجزائر خوضها هذه السنة. وقد تم بولاية معسكر منح 39 ترخيصا استثنائيا لفائدة مؤسسات ظلت مكبلة عن الإنتاج بسبب إجراءات إدارية.