30 جوان آخر أجل لتوزيع الكتب على المؤسسات التعليمية

حددت وزارة التربية الوطنية، تاريخ الـ 30 جوان المقبل، لضمان توزيع الكتب المدرسية على جميع المؤسسات التربوية، بالنسبة للمراحل التعليمية الثلاث، تحسبا للدخول المدرسي المقبل، حسب ما أفاد به منشور للوزارة.

وأوضح المنشور الخاص بتنظيم عملية توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية للسنة الدراسية 2022-2023 المؤرخ في 14 ماي, أن مديري التربية عبر الولايات مكلفون بالسهر على حسن سير هذه العملية و”ضمان توزيع الكتب المدرسية في مجمل مؤسسات التربية والتعليم لكل المراحل التعليمية وذلك قبل تاريخ 30 يونيو 2022″.

وأكد المنشور أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ومن خلال المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي, مطالب بـ “توفير الكتب المدرسية بالكمية الكافية والقيام بعمليتي توزيعها وتوصيلها إلى كل المؤسسات التعليمية، قبل التاريخ المحدد أعلاه”.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الاجراء إلى “تمكين التلاميذ لا سيما المنحدرين من عائلات معوزة، من الحصول عليه بصفة مجانية”، كما ستسمح للتلاميذ المتمدرسين من اقتناء هذا السند البيداغوجي من المؤسسات التعليمية في الوقت المناسب”.

وبخصوص استلام المؤسسات التربوية للكتب المدرسية، تم التشديد على مديري المؤسسات التعليمية “استقبال واستلام الكتب المدرسية المخصصة لمؤسساتهم وفق الرزنامة الزمنية المحددة والمتفق عليها بين مصالح مديريات التربية والمراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي على أن لا يتعدى تاريخ الاستلام الآجال المحددة.