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اقتصاد
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30 دبلوماسيا جديدا في مهمة لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

سفيان.ع
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30 دبلوماسيا جديدا في مهمة لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية

أكثر من 30 ديبلوماسيا جزائريا مجندون من أجل تعبيد الطريق أمام المتعاملين الاقتصاديين لتعزيز صورة الجزائر بالخارج من خلال التأكيد على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتوحيد الجهود رغبة في الولوج إلى الأسواق الخارجية.

في هذا الشأن يقول في ميكروفون القناة الأولى، رابح فصيح مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية: “نحن نستقبل عددا كبيرا من المتعاملين الاقتصاديين الذين يبحثون عن المعلومات الخاصة بالولوج إلى الأسواق الخارجية”.

وكشف المتحدث عن تكوين 30 ديبلوماسيا جزائريا سوف يلتحقون بمناصبهم في القريب العاجل أين سيقومون بوظيفة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج.

وهي الخطوة التي ثمنها سامي عقلي رئيس الكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل بالقول: “تعد هذه المرحلة جد مهمة في النموذج الاقتصادي الجديد البعيد عن الريع والمبني على تصدير المنتوجات الجزائرية إلى السوق الإفريقية والعالمية”.

من جهته، أكد سعيد منصور رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، أن تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية يساعد على ترقية الاستثمارات قائلا: “لدخول الأسواق الدولية لابد أن تتوفر لدينا معلومات دقيقة ليقوي المستثمر الجزائر”.

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