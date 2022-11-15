30 ساعة لتكوين مشرفي التربية المدمجين بالابتدائي

لتطوير مهاراتهم وتزويدهم بممارسات جديدة

قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم دورة تكوينية لفائدة مشرفي التربية الجدد المدمجين عبر الولايات في المدارس الابتدائية، كل يوم سبت ابتداء من 19 نوفمبر الجاري، على أن تبرمج استثناء في أيام أخرى، شريطة عدم عرقلة السير الحسن لتمدرس التلاميذ، وذلك بغية تزويدهم بممارسات جديدة وتطوير مهاراتهم.

وأوضحت مديرية التكوين بالمديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، في التعليمة رقم 752 المؤرخة في 11 نوفمبر الجاري، والموجهة لمديري التربية للولايات، بأنه وتنفيذا لقرار وزير التربية الوطنية، فقد تقرر الشروع في تكوين مشرفي التربية الجدد المدمجين عبر الولايات بالمدارس الابتدائية، في إطار المخطط القطاعي السنوي للتكوين وتحسين المستوى لسنة 2022، كل يوم سبت ابتداء من الـ19نوفمبر الجاري، بحجم ساعي قدره 30 ساعة موزعة على 5 أو ست ساعات لليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتكونين وقيمة الاعتمادات المالية المخصصة للعملية، في حين رخصت لمديريها الولائيين برمجة الدورة التكوينية خلال أيام الأسبوع، شريطة عدم عرقلة السير الحسن لتمدرس التلاميذ وسير المؤسسة التربوية، وذلك بغية تزويدهم بممارسات جديدة وتطوير مهارتهم.

وطلبت ذات المديرية من مديريها التنفيذيين ضرورة الشروع في استدعاء مشرفي التربية المدمجين وفق رزنامة الدورة التكوينية، إلى جانب التنسيق الجيد مع النواة المكلفة بالإشراف على العملية التكوينية وتوفير كل الوسائل الضرورية والدعم اللازم لإنجاح العملية، وكذا العمل على ضبط وتسليم قوائم المعنيين لمنسق النواة قبل انطلاق التكوين، بالإضافة إلى تحضير وتجهيز مراكز التكوين حسب عدد المتكونين في كل ولاية، وكذا الاستعانة بمؤطرين من سلك التفتيش وسلك إدارة المؤسسات وسلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، مع ضرورة إعداد تقرير تقييمي عند نهاية الدورة التكوينية وتقديم نسخة منه إلى مديرية التكوين.