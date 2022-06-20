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يحتضنه متحف وهران على هامش الألعاب المتوسطية

30 فنانا و60 لوحة تلخص علاقة الفن بالرياضة

زهية منصر
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30 فنانا و60 لوحة تلخص علاقة الفن بالرياضة
ح.م

يحتضن متحف الفن الحديث والمعاصر بوهران، معرضا جماعيا للفنون التشكيلية بعنوان “30 نظرة فنان و60 لوحة” خلال الفترة الممتدة ما بين 26 جوان الجاري و21 جويلية المقبل.

وتأتي التظاهرة التي تشرف عليها وكالة الإشعاع الثقافي في إطار النشاطات المرافقة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر انطلاقها الجمعة المقبل.

وبحسب بيان لوكالة الإشعاع، فإن المعرض يحتضنه متحف الفن الحديث والمعاصر بوهران ويشترك فيه كل من مدارس الفنون الجميلة بوهران – تلمسان -سيدي بلعباس – مستغانم، دار ثقافة تلمسان عبد القادر علولة، رواق الفن مغنية..

ويجمع المعرض 30 فنانا، على غرار نور الدين بلهاشمي، محمد أولحاسي، عدلان جفال، هاشمي عامر، أحمد حميدي، عبد القادر بلخورسيات، سعيد دبلاجي عبد القادر محبوب، هشام بلحميتي فاروق عبو، سليمان الشريف العربي معراجي جيلالي جعفر فقير حاج خيرو قاسم، هاجر ميهوب، أميرة بوزار، عادل ديب، أمين قارون، مروان جفال، عبابو جواد سمية بن حدو، صالح طبايبية، تاج محل معزوز جمال الدين بن شنين مرين حاج عبد الرحمن، أنيس جبلي، موسى دوار، إسمهان مزوار، أسامة حراشيف، كف نمر عبد الوهاب، حيث يقدم الفنانون في 60 لوحة تقاطع الفنون بالرياضة، وسيكون الجمهور على موعد مع أعمال فنية تلخص تقاطع الثقافة بالرياضة.

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