“30 فوجا من المتطرفين الصهاينة سيقتحمون الأقصى كل يوم”

بداية من 15 أفريل

أصدرت شرطة الاحتلال الصهيوني يوم الخميس، تعليمات وُصفت بـ”الخطيرة” تضمن دخول أعداد كبيرة من المقتحمين إلى المسجد الأقصى، خلال ما يُسمّى “عيد الفصح”.

حيث تعهدت شرطة الاحتلال، حسب ما نقله المتحدث باسم حركة “حماس”، بتأمين حراسة مكثّفة للمقتحمين الصهاينة.

ولتسهيل الاقتحام، ستؤمن الشرطة الإسرائيلية إدخال فوج من المقتحمين كل 10 دقائق إلى المسجد الأقصى. وهو ما يسمح فعليا، وفق المتحدث، بإدخال 30 فوجا من المتطرفين الصهاينة إلى الأقصى كل يوم.

ويحتفل المستوطنون الصهاينة بـ”عيد الفصح” لمدة 7 أيام، بداية من 15 أفريل الجاري، لإحياء ما يعتبرونه ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية حسب التقويم اليهودي.

دعوات صهيونية لذبح القرابين داخل باحات المسجد الأقصى

ويوم الجمعة الماضي، قالت حركة “حماس” في بيان، إن دعوات جماعات “الهيكل” الصهيونية، لإدخال القرابين وذبحها داخل باحات المسجد الأقصى، خلال ما يُسمّى “عيد الفصح” العبري، تمثّل تصعيدا خطيرا، واستمرارا في استهداف وتهويد المقدسات الإسلامية.

وحذّر بيان “حماس” من “تداعيات هذه الدعوات المتطرفة”. مؤكدا أنها “لن تغيّر من هوية المسجد الأقصى، ولن تمنح الاحتلال أيّ شرعية أو حقّ فيه”.

وتابع البيان:”نهيب بجماهير أمتنا العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكلّ السبل الممكنة. فهذا واجب الوقت، لا سيّما في هذه المرحلة الحسّاسة التي يصعّد فيها الاحتلال من مخططاته التهويدية الخطيرة”.

مضيفا:”كما ندعو جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل إلى الحشد والنفير والرباط. والتواجد المكثف في باحات المسجد الأقصى، لـ: