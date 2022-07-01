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الإعلان عن الدورة 26 من مهرجان "الداخلية" بسلطنة عمان

30 فيلما و16 دولة في مهرجان البوابة الرقمية

زهية منصر
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30 فيلما و16 دولة في مهرجان البوابة الرقمية
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أعلنت إدارة مهرجان البوابة الرقمية عن انتقاء 30 فليما من 16 دولة عربية وأجنبية للمشاركة في الدورة 26 وهذا من أصل 60 فليما استقبلته إدارة التظاهرة، منها 6 أفلام من إسبانيا و4 أفلام من مصر و3 أفلام من كل من الجزائر فرنسا، وفيلمان من كل من المغرب وكولومبيا، في حين شاركت كل من ألمانيا وسوريا وسلطنة عمان وإيران وأذربيجان وباكستان وروسيا والأرجنتين والبرازيل بفيلم واحد إضافة إلى غينيا كوناكري التي توقع ورقة حضورها ومشاركتها لأول مرة.

وقال بيان المهرجان أن الإعلان عن تفاصيل الطبعة 26 جرت وقائعها بسلطنة عمان على هامش اطلاق الدورة التاسيسية لمهرجان الداخلية السينمائي الدولي بسلطنة عمان.

بحضور المخرج الجزائري دليل بلخودير والمخرج العماني محمد بن سليمان الكندي؛ عضو لجنة الانتقاء والاختيار الدولية الدائمة وسفير المهرجان في سلطنة.

وأوضح بيان المهرجان أن المناسبة كانت فرصة لبحث إطلاق شراكة بناءة بين الطرفين العماني والجزائري وهذا من خلال مشروع توأمة سينمائية بين مدينة عنابة ومدينة ونزوى العمانية، بعد اقتراح من سفير الجزائر في عمان.

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