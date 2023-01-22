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الجزائر

30 قاضيا جزائريا في الولايات المتحدة

الشروق أونلاين
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30 قاضيا جزائريا في الولايات المتحدة
أرشيف
ورشة تدريبية للقضاة في الولايات المتحدة

يشارك 30 قاضيا من المكلّفين بالقضايا التجارية والجزائية ذات الصلة بالملكية الفكرية، في ورشة تدريبية بالولايات المتحدة، حول “حقوق الملكية الفكرية”.

وتنظم هذه الورشة، حسب بيان للوزارة، في الفترة بين 23 و25 جانفي 2023، بألكسندريا، في مدينة فرجينيا الأمريكية.

“وستتيح هذه الورشة للقضاة الجزائريين لقاء نظرائهم الأمريكيين، ومشاركتهم الممارسات الجيدة في معالجة قضايا الملكية الفكرية”.

كما ستتضمن الورشة “مناقشة التشـريع المتعلق بحقوق المؤلف، قضايا القرصنة، بروتوكول مدريد لحقوق براءة الاختراع والعلامات، والتسوية القضائية الجزائية والمدنية، وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية”، يضيف البيان.

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