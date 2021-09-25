30 لقاء للعمامرة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
عقد وزير الخارجية رمطان لعمامرة 30 لقاء مع نظرائه من مختلف دول العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونشر لعمامرة على صفحته الرسمية عبر تويتر تغريدات للقاءات التي عقدها الجمعة مع عدد من الوزراء ورؤساء منظمات دولية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الوزير رمطان لعمامرة شارك في ثلاث اجتماعات تناولت مواضيع هامة على غرار الطاقة والنظم الغذائية، فضلا عن الأزمة الليبية أين تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى مساعدة الأشقاء في ليبيا لتحقيق الحل السياسي المنشود.
كما عقد الوزير لعمامرة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من كل من: روسيا، غانا، كينيا، المكسيك، كوبا، مالي وفنزويلا. كما أجرى لقاء مع المستشار الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان.
لقاء مع السيد فرانسيس دانغ، المستشار الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان، استعرضنا خلاله العلاقات بين البلدين وآفاق ترقيتها، كما تناولنا الأوضاع السائدة في منطقة القرن الافريقي. pic.twitter.com/diCyoUDTwi
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 25, 2021
مشاورات مع وزير خارجية فنزويلا بمقر بعثة 🇩🇿 لدى الأمم المتحدة، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية وآفاق ترقيتها وكذا عديد القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة، بما فيها مسار اصلاح الأمم المتحدة ومراجعة آليات عملها، إلى جانب القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/VD5HYPCdUC
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 25, 2021
مباحثات مع وزير خارجية 🇲🇱، للتشاور حول مسار السلم والمصالحة الوطنية في هذا البلد الشقيق وآفاق تجاور تحديات المرحلة الانتقالية الراهنة.كما تطرقنا إلى مستجدات الأوضاع على الصعيد الاقليمي وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف خدمة لأهداف الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء. pic.twitter.com/HI6UuGdCyH
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 25, 2021
في الاجتماع الوزاري الذي بادر بعقده رئيس المجلس الرئاسي🇱🇾لطرح رؤيته في سبيل تجسيد استحقاقات خارطة الطريق وإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق،جددت التأكيد على التضامن الثابت🇩🇿ووقوفها الدائم إلى جانب ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على سيادتها ووحدتها. pic.twitter.com/RmuRawIRLD
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 24, 2021
مشاورات بناءة مع وزيرة خارجية كينيا حول العلاقات الثنائية وكذا الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيد القاري.ارتياح كبير للمستوى المتميز للتعاون بين البلدين وتطابق المواقف حول آفاق انهاء الأزمات ومساندة القضايا العادلة، فضلا عن ضرورة تعزيز الجهود لحفظ وحدة الصف الافريقي. pic.twitter.com/KqHnfrhAt6
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 24, 2021
مع وزير خارجية المكسيك، تطرقنا إلى أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة، بما فيها مكافحة تداعيات جائحة كورونا واصلاح الأمم المتحدة. كما تبادلنا وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والدور البناء الذي تضطلع به 🇲🇽 في مجلس الأمن. pic.twitter.com/fSkabhVAuZ
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 24, 2021
محادثات مع وزيرة خارجية غانا حول سبل اضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية وكذا أهم قضايا السلم والأمن في إفريقيا تمهيدا لعضوية غانا في مجلس الأمن، فضلا عن آفاق تعزيز التشاور بين الجزائر والإيكواس تحت رئاسة🇬🇭بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في مالي. pic.twitter.com/y3w3airwuW
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 24, 2021
وسبق لوزير الخارجية رمطان لعمامرة أن نشر على صفحته الرسمية عبر تويتر تغريدات لمجمل نشاطاته ولقاءاته خلال تواجده في نيويورك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
استقبلت اليوم بمقر بعثة الجزائر بالأمم المتحدة، السيدة فيكتوريا نولاند، وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية، حيث تباحثنا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلنا وجهات النظر حول الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى الصعيدين المغاربي والافريقي. pic.twitter.com/XmNpf3cwXQ
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 20, 2021
لقاء ثنائي مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، الشيخ أحمد ناصر المحمد، تناولنا خلاله الأوضاع في العالم العربي وأبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. pic.twitter.com/BBI8ftAfgk
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 20, 2021
استقبلت بمقر البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير. تمحور اللقاء حول الأزمات الانسانية في العالم إلى جانب مجالات التعاون بين الجزائر واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها. pic.twitter.com/qEU4ppw1uW
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 20, 2021
محادثات مع زميلتي وزير خارجية جنوب افريقيا، السيدة ناليدي باندور،على هامش أشغال الجمعية العامة، لتنسيق المواقف حول أهم المسائل المطروحة على جدول الأعمال،خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة، كما اتفقنا على مواصلة الجهود معا حفاظا على وحدة الصف الافريقي. pic.twitter.com/bNaoEvgxGW
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
مع وزير خارجية 🇬🇷، السيد نيكوس دنياس، محادثات مثمرة حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تقويتها، إلى جانب القضايا المتعلقة بالأمن والإستقرار والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك آفاق الدفع بالعملية السياسية في ليبيا الشقيقة. pic.twitter.com/q5i63EeSjj
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
لقائي مع وزير الخارجية أيرلندا، السيد سيمون كوفيني، سمح لنا باستعراض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون المشترك لترقية الحلول السياسية والسلمية للأزمات في ظل الشرعية الدولية، خاصة خلال عضوية 🇮🇪 في مجلس الأمن. pic.twitter.com/Ws1NFcKR47
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
مشاورات مع وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، السيد بوي ثانه شون، تمحورت حول العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وترقية التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك والدور الذي تضطلع به 🇻🇳 في مجلس الأمن الأممي. pic.twitter.com/D5bkCupS50
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
استقبلت بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد ناصر كامل، واستعرضنا معا عديد المسائل المتعلقة بالتعاون الأورو متوسطي وآفاق اقامة علاقات متوازنة بين الضفتين تحفظ مصالح الطرفين وتخدم أهداف السلم والأمن والتنمية المستدامة. pic.twitter.com/wIh6bG1RvG
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
مباحثات بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، مع وزير خارجية 🇪🇸،السيد خوسيه مانويل، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أعلى،كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة وآفاق تعزيز الحلول السياسية والسلمية للأزمات في ظل احترام الشرعية الدولية. pic.twitter.com/5rwINzfvzi
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
سعدت باستقبالي من قبل رئيس المجلس الرئاسي 🇱🇾،السيد محمد يونس المنفي،حيث جددت له تضامن الجزائر ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة مثلما أكد عليه مرارا السيد الرئيس عبد المجيد تبون،خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الخلافات. pic.twitter.com/4AtejLoJ8s
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
مع وزيرة خارجية 🇳🇴 اينه اريكسون سوريدي،أجريت محادثات تناولت سبل تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين🇩🇿و🇳🇴وكذا التشاور والتنسيق لتعزيز التوافق القائم بين مواقف البلدين حول أهم القضايا الاقليمية والدولية وسعيهما لترقية الحلول السياسية والسلمية للأزمات في ظل احترام الشرعية الدولية. pic.twitter.com/UWUWlQOwKP
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
لقاء مع وزير خارجية مالطا،السيد إيفاريست بارتولو،سمح لنا باستعراض العلاقات الثنائية المبنية على الصداقة والتعاون وتجديد الالتزام بالعمل معا من أجل ترقيتها وتنويعها.كما تناولنا أبرز التحديات المشتركة في منطقة المتوسط، بما فيها الأوضاع في ليبيا وآفاق العملية السياسية لانهاء الأزمة. pic.twitter.com/RzzsHpZr5C
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
مع الأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد روبرت فلويد، للتأكيد على التزام الجزائر بدعم جهوده الرامية لتحقيق أهداف المعاهدة وبناء عالم خال من الأسلحة النووية. pic.twitter.com/3ISxloovi7
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 23, 2021
اجتماع رفيع المستوى لتسليم الرئاسة المشتركة🇩🇿و🇩🇪للمؤتمر المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ،إلى كل من🇿🇦و🇮🇹.انطلاقا من المآسي والآلام التي تعرضت لها جراء التجارب النووية المدمرة للقوة الاستعمارية، ستواصل الجزائر دعم هذا المسار الأممي الهام. pic.twitter.com/VvBdS8vHgT
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 23, 2021
محادثات مع وزير خارجية فنلندا، السيد بيكا هافيستو، بمقر البعثة الجزائرية بنيويورك، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط، المغرب العربي، الساحل والصحراء والقرن الافريقي. pic.twitter.com/SFAerFnIPU
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 23, 2021
مشاورات معمقة مع وزير خارجية🇳🇬جيفري أونياما، للتشاور والتنسيق حول أبرز المسائل السياسية المطروحة على مستوى الاتحاد الافريقي ومستجدات الأوضاع في منطقتي الساحل والصحراء والمغرب العربي.كما تناولنا أهم المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي. pic.twitter.com/d1IByDVVzd
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 23, 2021
خلال لقائي مع رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد، استعرضنا سبل دعمه لتجسيد الأهداف والأولويات التي حددها، خاصة ما تعلق منها بتعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كورونا. كما تطرقنا إلى أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية. pic.twitter.com/HSDi319jix
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 23, 2021
مشاورات مع وزير خارجية سلوفينيا، انزي لوغار، تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما تناولنا عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ترقية الشراكة بين إفريقيا وأوروبا في ظل الرئاسة الحالية لسلوفينيا لمجلس الاتحاد الأوروبي. pic.twitter.com/LdAR1CsH5N
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 23, 2021
مع وزير الخارجية 🇵🇹 اوغوستو سانتوس سيلفا، عبرنا عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون الثنائي القائم كما تم استعراض مستجدات الأوضاع في المغرب العربي والساحل والصحراء وكذا آفاق تعزيز الجهود لرفع التحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط. pic.twitter.com/c675C8aP50
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 23, 2021
اجتماعات ماراتونية للعمامرة بنيويورك حول أزمات المنطقة
وأجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة اجتماعات ماراتونية بنيويوك مع نظرائه من عدة دول حول سبل التعاون ومستجدات الأوضاع على مستوى القارة الافريقية.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، الخميس، أن الوزير رمطان لعمامرة، واصل نشاطاته الدبلوماسية المكثفة بنيويورك في إطار أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء.
ونشر وزير الخارجية عدة تغريدات على صفحته الرسمية عبر تويتر للقاءات التي أجراها و ما دار خلالها.
مشاورات مع وزير خارجية 🇬🇦، السيد بكوم موبيلي بوباي، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، تطرقنا خلالها إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تقويته، كما تبادلنا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على مستوى القارة تمهيدا لعضوية 🇬🇦 في مجلس الأمن ابتداءا من العام المقبل. pic.twitter.com/7wwsUjgnln
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
كما شارك الوزير في أشغال الاجتماع الوزاري التشاوري الذي جمع بين ترويكا رئاسة القمة العربية والتي تتشكل من كل من تونس، الجزائر والمملكة العربية السعودية وبين مجلس الأمن الأممي.
أكدت خلال مشاركتي في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية🇩🇿، 🇹🇳و🇸🇦 مع أعضاء مجلس الأمن لبحث الأزمات في المنطقة العربية، أن الجزائر ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تناضل لاسترجاع حقوقها وتقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية. pic.twitter.com/OBfjnwlm4e
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
عقد وزير الشؤون الخارجية لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من فرنسا، الغابون، النرويج ومالطا، حيث شكلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وآفاق ترقيتها فضلا عن التشاور والتنسيق حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة.
لعمامرة يلتقي نظيره الفرنسي وهذا ما دار بينهما
كما أجرى وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الاربعاء 22 سبتمبر تناولا فيها مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.
وكتب لعمامرة في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر “محادثات مع جان ايف لودريان، وزير خارجية فرنسا، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية كما تبادلنا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية.
محادثات مع جان ايف لودريان، وزير خارجية 🇫🇷، تناولنا خلالها العلاقات الثنائية كما تبادلنا وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الاقليمية. pic.twitter.com/Ow4WmmL11d
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 22, 2021
لعمامرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الأردني
وكان وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة قد التقى، الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أمين الصفدي، وتطرق معه إلى جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاء في تغريدة نشرها لعمامرة عبر حسابه على تويتر ” على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية.”
على هامش أشغال الجمعية العامة، لقائي مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين 🇯🇴، استعرضنا خلاله سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين. pic.twitter.com/wHViWZLVTW
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
وتابع “وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.”