30 متعاملا بكاليفورنيا للإستفادة من التجربة الأمريكية في قطاع الفلاحة

يشرع ثلاثون متعاملا ناشطا في المجال الفلاحي شهر فيفري المقبل، بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار بعثة دراسية في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، حسبما أفاد به بيان لمجلس الأعمال الجزائري الأمريكي.

وأوضح البيان أنه “في إطار ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية فإن مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن، ووكالة التنمية الاقتصادية لكينغس كاونتي بكاليفورنيا سينظم خلال الفترة الممتدة بين 12 و18 فبراير 2023 بعثة دراسية في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية والتي ستجري في ولاية كاليفورنيا”.

كما أشار ذات البيان إلى أن الوفد الجزائري المتكون من ثلاثين متعاملا فلاحيا من مختلف مناطق الجزائر سيزور حقول للإنتاج الفلاحي ومزارع لتربية الأبقار الحلوب والتسمين الاصطناعي ووحدات لإنتاج العلف ومستثمرات فلاحية لزراعة الذرة والبرسيم.

كما سيزور الوفد وحدة لإنتاج أغذية الأنعام ووحدة لإنتاج التجهيزات الفلاحية من بينها شبكات الري المحوري ووحدات لانتاج الفواكه المجففة وكذا وحدات لتعليب المواد الفلاحية، يضيف ذات البيان.

وخلص المصدر إلى التأكيد بأنه سيكون لوفد الفلاحين فرصة لزيارة أكبر معرض فلاحي في تولار بكاليفورنيا، كما سيلتقي بمتعاملين وفلاحيين أمريكيين.