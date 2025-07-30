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رياضة

30 مليون أورو لِتسريح حاج موسى

الشروق الرياضي
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30 مليون أورو لِتسريح حاج موسى

اشترطت إدارة نادي فينورد روتردام الهولندي استلام مبلغ مالي لا يقل عن 30 مليون أورو، نظير تسريح لاعبها الدولي الجزائري أنيس حاج موسى هذه الصائفة.

جاء ذلك بعد إصرار مسؤولي فريق بنفيكا البرتغالي، على الاستفادة من خدمات المهاجم حاج موسى، وتقدّمهم بِعدّة عروض لِجلبه، لم تُقنع إدارة نادي فينورد روتردام. استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة المحلية “ريكورد”، الأربعاء.

ولا يزال أنيس حاج موسى (23 سنة) يرتبط مع نادي فينورد روتردام الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدته في الـ 30 من جوان 2029.

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