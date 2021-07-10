30 مليون يورو لمن يريد بن سبعيني في الصيف الحالي

إدارة "غلادباخ" الألماني تشترط:

رفع مسؤولي نادي بوريسيا موشنغلادباخ، من مطالبهم المالية مقابل التخلي عن خدمات الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة “راينيش بوست” الألمانية، أن إدارة “غلادباخ” حددت سعر التنازل عن خدمات الظهير الأيسر للمنتخب الوطني رامي بن سبعيني بـ30 مليون يورو. وجاء هذا بعد إبداء العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة رغبتها في ضم الدولي الجزائري خريج أكاديمية نادي بارادو، ويأتي على رأسها نادي العاصمة الايطالية روما، فضلا عن جوفنتوس الايطالي، الذي يريده هو الآخر بداية من الموسم القادم.

ويمتلك بن سبعيني كل المؤهلات من أجل اللعب في صفوف روما الايطالي، الموسم المقبل وسيكون صفقة ناجحة للمدرب جوزي مورينيو خاصة وأن طريقة لعب الجزائري تتماشى مع أسلوب المدرب البرتغالي.