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الجزائر
تقارير مُفصلة حول المجالس المُعطلة على طاولة القيادة المشتركة

30 يوما لفصل “التكتل الحزبي” في ملف الانسداد بالبلديات

أسماء بهلولي
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30 يوما لفصل “التكتل الحزبي” في ملف الانسداد بالبلديات
أرشيف

منحت اللجنة الوطنية المشكلة من أحزاب سياسية والمكلفة بمعالجة حالات الانسداد مهلة 30 يوما لقياداتها المحلية للفصل في ملف الانسداد على مستوى المجالس الشعبية البلدية، وذلك قبل أيام عن موعد استدعاء الهيئة الناخبة المُحددة يوم 8 جوان المقبل.
يلتقي، الاثنين، ممثلو التشكيلات الحزبية الأربع وهم كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، بمقر حركة البناء الوطني، للشروع رسميا في دراسة التقارير الواردة من الولايات بخصوص حالات الانسداد المسجلة في بعض بلديات الوطن، والتي قدرت بـ66 بلدية تعاني من انسداد شبه كلي، حيث منحت هذه الأخيرة لقياداتها المحلية في الولايات المعنية مهلة ثلاثين يوما لطي الملف نهائيا، وذلك قبل موعد استدعاء الهيئة الناخبة بأيام.
وأكد مصدر من اللجنة لـ”الشروق” أن تعليمات صارمة وجُهت للمكلفين بإنهاء حالات الانسداد في بعض بلديات الوطن تقضي بضرورة الإسراع في حلحلة المُشكل قبل الانطلاق رسميا في الحملة الانتخابية للرئاسيات المُقبلة لاسيما أن الموعد السياسي الهام لم يعد يفصلنا عنه سوى بعض الأشهر.
كما تبحث التشكيلات السياسية المعنية بهذه اللجنة عن حلول سريعة بالاتفاق فيما بينها لإنهاء حالة الانسداد، لاسيما أن المجالس الشعبية البلدية التي تعاني من انسداد أغلب خلافاتها مرتبطة بالأحزاب المنضوية في اللجنة، ما عاد 4 مجالس شعبية بلدية.
هذا، وأكد مصدر من اللجنة عن استعداد الأحزاب الأربعة لفتح مشاورات مع التشكيلات الأخرى المعنية بحالات الانسداد وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق مسبق مع هذه الأخيرة من أجل إنهاء المشكل والتوصل إلى حل نهائي.
ومعلوم، أن اللجنة الوطنية المشكلة من أحزاب سياسية والمُكلفة بمعالجة حالات الانسداد بالمجالس الشعبية البلدية سجلت 66 حالة انسداد على مستوى 33 ولاية عبر القطر الوطني، في حين تم تحديد 15 مجلسا بلديا يُعاني من انسداد جزئي نتيجة وجود خلافات بين رئيس البلدية وأعضاء مجلسه.

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