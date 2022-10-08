300 ألف مقعد بيداغوجي جديد بالتكوين مهني

مع استحداث جهاز لفائدة المستفيدين من منحة البطالة

يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين أزيد من 300 ألف مقعد بيداغوجي جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين، تحسبا للدخول القادم الذي سيكون يوم 17 أكتوبر الجاري، حسب ما علم لدى الوزارة المعنية.

وأوضح ذات المصدر أن القطاع يوفر 340.412 مقعد بيداغوجي جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين المهني من بينها 87.087 مقعد بيداغوجي في التكوين الإقامي، 110.170 في التكوين عن طريق التمهين و7.100 في التكوين عن بعد.

وبالنسبة لتكوين الفئات الخاصة، يوفر القطاع 603 مقعد بيداغوجي جديد موزع على 5 مراكز تكوين متخصصة للمعاقين جسديا، متواجدة بالجزائر وبومرداس والأغواط وسكيكدة وغليزان.

كما يوفر القطاع 20.100 مقعد بيداغوجي في الدروس المسائية و23.264 مقعد لتكوين المرأة الماكثة في البيت، بالإضافة الى 6.764 مقعد بيداغوجي للتكوين في الوسط الريفي و665 مقعد للتكوين في جهاز محو الأمية.

وفيما يتعلق بالمؤسسات التكوينية الخاصة المعتمدة، تم توفير 33.024 مقعد بيداغوجي جديد بمناسبة الدخول المقبل.

وعلى صعيد آخر، يوفر القطاع عروض تكوين تتعلق بتخصصات في قطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل عروض التكوين في تخصصات تتعلق بالصناعة 19.65 بالمائة، وفي الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية 14.33 بالمائة، وفي البناء والأشغال العمومية 11.31 بالمائة، وفي الفلاحة والصناعة الغذائية 10.21 بالمائة، وتمثل عروض التكوين في تخصصات ترتبط بالرقمنة 9.54 بالمائة.

وأشار المصدر ذاته الى أن البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني يتضمن 400 تخصص في 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، علما أنه تمت أيضا برمجة تخصصات جديدة لهذا الدخول، تماشيا مع خصوصيات كل منطقة وتلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة.

من جهة أخرى، فإن الدخول القادم سيشهد – حسب الوزارة – استحداث جهاز التكوين لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، حيث تم عقد لقاءات مع مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتعزيز العمل المنسق الجاري في هذا المجال.