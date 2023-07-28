300 حامل للدكتوراه يطالبون الوزير بداري بالتدخل

مقصون من مسابقات التوظيف لأسباب تقنية

راسل حاملو شهادتي الماجستير والدكتوراه غير الأجراء المقصين من التوظيف بسبب الأخطاء التقنية في المنصة وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، من أجل التدخل لتسوية وضعيتهم قبل اختتام آجال مسابقات التوظيف التي ستنطلق بداية من 5 إلى غاية 10 أوت المقبل.

وأوضح المعنيون في المراسلة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، بأن عددهم بلغ 300 مقصى، فمنهم من لم يتمكن من تحميل وثيقة من الوثائق المطلوبة بسبب ضعف شبكة الانترنت، ووجد المنصة مغلقة في فترة الطعن، فيما توجد فئة أخرى لم تستطع التسجيل بسبب عدم الحصول على شهادة الدكتوراه في الوقت المحدد وقبل غلق منصة التوظيف يوم 25 جوان 2023.

والتمس محررو المراسلة من وزير القطاع إعادة النظر في قضيتهم من أجل تسوية وضعية حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه غير الأجراء المقصين من منصة التوظيف، وهذا لأسباب تقنية وخلل في تدفق الإنترنت خلال فترة امتحانات البكالوريا التي تزامنت مع مرحلة إيداع الطعون والتسجيل في منصة التوظيف، بالإضافة إلى فئة الذين ناقشوا أطروحة الدكتوراه مؤخرا (غير الأجراء) قبل وبعد غلق المنصة؛ لأنهم لم يتمكنوا من التسجيل في الآجال المحددة لأسباب متعددة، منها تأخير مناقشة أطروحات الدكتوراه لكثرة الإجراءات البيروقراطية، وتأخير تسليم شهادة الدكتوراه .

وحسب ذات المراسلة، فعدد المقصين بلغ 300 وهم موزعون على عدة فئات، فمنهم المقصون المسجلون في منصة الإحصاء والذين لم يتمكنوا من الولوج إليها بسبب تغير الموقع وتغير بيانات اسم المستخدم وكلمة السر، أما الفئة الثانية فتخص المقصين قبل وبعد إيداع الطعون، حيث تزامن المرحلة وامتحانات البكالوريا وضعف شبكة الانترنت، في حين توجد فئة أخرى تخص المقصين المسجلين في منصة إيداع الملف، فيما هناك من لم يتمكن من التسجيل بسبب تأخر مناقشة الدكتوراه والحصول على الشهادة.

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر “الشروق” من وزارة التعليم العالي، بأن الوزارة سبق أن فتحت منصة الطعون لمرتين، الأولى لتمكين كافة الحائزين على الدكتوراه والماجستير غير الأجراء من التسجيل، والثانية بعد دراسة الملفات من قبل مؤسسات التعليم العالي وإبداء الرأي فيها بالرفض لعدم اكتمال الملفات، إذ منحت للمرفوضين مهلة 24 ساعة للطعن وإتمام الملف بالأوراق الثبوتية، حيث حرصت الوزارة على إتمام عملية التوظيف بكل شفافية وبإتاحة الفرصة للجميع، كما طلبت مناصب إضافية وفقا للمعطيات المسجلة في منصة الطعون لتبلغ ولأول مرة مناصب التوظيف نحو 8 آلاف.